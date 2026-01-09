Casa Gerardo conquista Madrid con la fabada de Prendes, la debilidad asturiana del chef José Andrés

Cuando el frío llama a la puerta, pocos platos reconfortan más el alma y el cuerpo que un buen guiso de cuchara. Y si hay uno que reina en el imaginario colectivo español, ese es la fabada. Pero no todas son iguales. Existe una que trasciende la receta para convertirse en leyenda: la fabada de Prendes, la obra maestra del restaurante Casa Gerardo. Este icónico plato, que ha convertido la pequeña localidad asturiana de Prendes en un destino de peregrinación gastronómica, abandonó temporalmente su hogar para aterrizar en Madrid en un evento único. Los días 11 y 12 de noviembre, el chef Marcos Morán trasladó la liturgia y el sabor de su cocina al restaurante Casa de Comidas de Rafa Zafra, en el NH Collection Madrid Eurobuilding.