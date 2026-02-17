Sin carta ni menús: el restaurante de Huelva donde tú mismo entras en la cocina y eliges qué comer de las ollas

"El encanto del sitio es el siguiente: te dan la mesa, te sientas, pero no hay carta. Tú pasas a la cocina y, allí, te dicen lo que han preparado en el día y tú eliges", ha explicado la sevillana, que ha asegurado que se trata de una oferta gastronómica "increíble" sobre la que asegura que "no hay ningún sitio en España que haga eso".