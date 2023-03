¿Caro y malo? ¡No! Estos son los mejores restaurantes de aeropuerto del mundo

Has llegado demasiado pronto al aeropuerto porque, como siempre, has preferido esperar allí y no ir con prisas. O tú... que te has encontrado con la sorpresa de que tu vuelo se ha retrasado 2 horas. La respuesta de nuestro cuerpo ante los inconvenientes en un aeropuerto es sencilla: irse a una de sus cafeterías o restaurantes a tomar algo mientras se intenta pasar el tiempo lo más rápido posible.