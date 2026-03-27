La calle donde mejor se come de Valencia es la que tiene mayor concentración de bocadillos XXL de la ciudad: dicen que es "el lugar más barato de la ciudad y en el que mejor comes"

Se trata de los bocadillos, una de las meriendas estrella de la infancia (y no tan infancia). Aunque a priori decir que no tienen nada que envidiar a la carta de un restaurante de lujo puede sonar raro, para un momento y reflexiónalo. Les puedes poner lo que quieras, por lo que tienen infinitas combinaciones de sabores: solo tienes que encontrar tus favoritas. Ahora ya en la adultez, los bocadillos de nuestra niñez se nos quedan pequeños, así que lo mejor es ir un paso más allá y disfrutar de uno XXL. Para ello, Valencia cuenta con una calle perfecta.