La calle donde mejor se come de Valencia es la que tiene mayor concentración de bocadillos XXL de la ciudad: dicen que es "el lugar más barato de la ciudad y en el que mejor comes"
Sus raíces se remontan a la época musulmana y tiene una selección de restaurantes muy variada.
Siempre que pensamos en comer bien nuestra mente se va directamente a ir a un restaurante y pedir los platos más elaborados de la carta. Sí, está bien hacerlo de vez en cuando si se da la oportunidad, pero nadie tiene un presupuesto ilimitado. Por suerte, España es experta en uno de los platos más económicos que existen y que no tiene nada que envidiar a las opciones más elaboradas.
Se trata de los bocadillos, una de las meriendas estrella de la infancia (y no tan infancia). Aunque a priori decir que no tienen nada que envidiar a la carta de un restaurante de lujo puede sonar raro, para un momento y reflexiónalo. Les puedes poner lo que quieras, por lo que tienen infinitas combinaciones de sabores: solo tienes que encontrar tus favoritas. Ahora ya en la adultez, los bocadillos de nuestra niñez se nos quedan pequeños, así que lo mejor es ir un paso más allá y disfrutar de uno XXL. Para ello, Valencia cuenta con una calle perfecta.
El paraíso del bocadillo
Se trata de la calle Sueca, un lugar lleno de vida situado en el barrio de Ruzafa, uno de los lugares de moda. Sus raíces se remontan a la época musulmana cuando era un jardín de recreo fuera de las murallas de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo terminó uniéndose al casco urbano de Valencia y, hoy en día, es considerado uno de los mejores sitios por los locales para comer en Valencia.
Cuenta con una oferta gastronómica enorme y tiene varios establecimientos en los que se ofrecen almuerzos gigantes con tablas o bocadillos XXL por precios muy baratos, por lo que si la visitas te darás cuenta de que quedarse con hambre es tarea imposible. Uno de los lugares estrella es La Bien Parida de Ruzafa, un restaurante donde con solo un bocadillo pueden comer varias personas.
Una gastronomía impecable
Aparte de bocadillos, la calle Sueca cuenta con muchos más establecimientos en los que disfrutar de una buena comida como El Almacén, donde podrás comer unas buenas tapas originales mientras tomas un vino de su cuidada selección; El Rodamón de Russafa, donde podrás degustar la cocina mediterránea clásica; El Rus, perfecto para un tardeo; o Punk-O Punk-O, un restaurante de fusión asiático-filipina.
Independientemente de que prefieras disfrutar de un bocadillo XXL, de un plato original o de la cocina internacional, la calle Sueca tiene opciones para todos. Es uno de los sitios con más ambiente de Valencia y su historia le da un encanto inigualable. Si tienes la suerte de visitar la ciudad, recuerda apuntar esta calle como una de tus paradas obligatorias.
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