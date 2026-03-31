La calle en la que mejor se come de Sevilla en Semana Santa: dicen que "vayas donde vayas, siempre aciertas"
Concentrados en esta calle hay restaurantes para todos los paladares.
Uno de los mayores placeres en esta vida es, sin ningún lugar a dudas, el disfrutar del buen comer; sentarse a la mesa, si puede ser en compañía de nuestros seres más queridos, y degustar los platos que nos son presentados, platos donde tanto la experiencia como el cariño con el que se han elaborado suponen una parte muy importante del resultado. Además, teniendo en cuenta de lo vasto que es el mundo en el qué vivimos, tenemos también la posibilidad de deleitarnos con gastronomías y platos de lo más variopintos.
El problema cuando se trata de disfrutar de una buena comida viene cuando tenemos que decidir a dónde queremos ir a comer, ya que las opciones son prácticamente infinitas. Por eso ayuda el hecho de que, en todas las ciudades, haya una zona en la que los buenos restaurantes abundan, facilitándonos el tomar una decisión.
Capital de Andalucía, Sevilla es una de esas ciudades españolas en las que, vayas al restaurante que vayas, de seguro aciertas. Pero, en caso de que necesites algunas recomendaciones de restaurantes, o simplemente una guía para saber a qué zonas de la ciudad puedes ir, no te preocupes, para eso estoy yo.
Con vistas al río
Extendiéndose entre los puentes de Triana y San Telmo, con vistas al canal de Alfonso XIII, la calle Betis es una de las más pintorescas y conocidas de toda la ciudad de Sevilla. Bautizada en honor al antiguo nombre que recibía el río Guadalquivir, en el pasado fue una destacada zona portuaria, repleta de embarcaderos y almacenes vinculados a la actividad comercial del río.
Además de ser una calle ideal para dar un paseíllo, la Calle Betis concentra una gran cantidad de bares, tabernas y restaurantes, los cuales tienen una oferta de lo más amplia, con la que puede disfrutar cualquier tipo de paladar.
Para todos los gustos
Perfectos para ir a tomar algo rápido, la calle concentra varios bares donde comer unas buenas tapas mientras nos relajamos con el sonido del canal de fondo, como el bar El Mirador, el bar La Riá, el pub La Tertulia, o la taberna La Sagrá. En cuanto a restaurantes de especialidad, el Río Grande Sevilla presenta una muy buena cocina mediterránea, mientras que el Hiyoki se especializa en la gastronomía japonesa y el Dolce Vita en la italiana. Para un sabor más local y tradicional, el Kiosko de las Flores se especializa en la cocina andaluza, destacando el pescaíto frito.
Si lo que buscas es una propuesta más innovadora y vanguardista, en la calle Betis encontrarás el María Trifulca, que propone una cocina mediterránea creativa, de la que podrás disfrutar en su espectacular terraza junto al río, y el Abades Triana, restaurante de alta cocina andaluza elaborada con productos de primera calidad.
Un color especial
Sevilla no solo se come, también se explora, y es que esta ciudad tan única está llena de rincones que te harán creer incluso en la magia. Muy cerca de la calle Betis se encuentran algunos de los principales monumentos de la ciudad, como la imponente Catedral con su Giralda, los inspiradores jardines de Murillo, el magnífico Alcázar, o la emblemática Plaza de España. En definitiva, Sevilla es una de esas ciudades que cumplen con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser consideradas como una de las mejores ciudades del mundo.
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