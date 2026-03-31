La calle en la que mejor se come de Sevilla en Semana Santa: dicen que "vayas donde vayas, siempre aciertas"

Uno de los mayores placeres en esta vida es, sin ningún lugar a dudas, el disfrutar del buen comer; sentarse a la mesa, si puede ser en compañía de nuestros seres más queridos, y degustar los platos que nos son presentados, platos donde tanto la experiencia como el cariño con el que se han elaborado suponen una parte muy importante del resultado. Además, teniendo en cuenta de lo vasto que es el mundo en el qué vivimos, tenemos también la posibilidad de deleitarnos con gastronomías y platos de lo más variopintos.