La calle en la que mejor se come de Sevilla tiene 20 bares en 600 metros: dicen que "es el lugar con la comida más exquisita de España"
Un lugar perfecto para disfrutar de la maravillosa gastronomía andaluza mientras disfrutas de unas vistas y ambiente increíbles.
Comer es uno de los mayores placeres de la vida, y tenemos la suerte de vivir en un país que tiene una de las mejores gastronomías del mundo. Independientemente del lugar en el que estés, podrás probar platos y pinchos realmente deliciosos que te harán la boca agua. Si tienes intención de visitar el sur de España, concretamente la ciudad de Sevilla, hay una calle en concreto que no te puedes perder.
Sevilla está llena de lugares perfectos para disfrutar de la gran comida española, pero hay uno que es especialmente bueno. Se encuentra en el famoso barrio de Triana, y es una de las calles más reconocidas de la ciudad. Es paralela al río Guadalquivir y siempre tiene ambiente, por lo que es perfecta para ir de tapas mientras disfrutas de unas grandes vistas.
Una calle emblemática
Nos referimos a la Calle Betis, cuyo nombre proviene de la forma en la que los romanos se referían al Guadalquivir y, además, lo comparte con el conocido equipo de fútbol. Es una de las calles más emblemáticas de la ciudad y cuenta con fachadas coloridas e increíbles vistas a monumentos como la Torre de Oro o la Giralda.
Es uno de los lugares más privilegiados de la zona y tomar algo allí es imprescindible si visitas la ciudad. Su gran ambiente, su localización en un barrio tan bonito como es Triana y su cercanía y vista directa al río hacen que sea el mejor lugar para desconectar y disfrutar. Además, tiene bares para todo tipo de gustos.
Una gastronomía especial
Si buscas probar la gastronomía andaluza es el mejor sitio al que podrías acercarte, ya que cuenta con más o menos 20 bares distribuidos en sus aproximadamente 600 metros. En ellos podrás probar platos típicos de la gastronomía andaluza como el pescaíto frito, los huevos a la flamenca, el salmorejo o el gazpacho.
Algunos sitios a los que deberías acercarte son, entre otros, El Mero, La Primera del Puente o Abades Triana, en los que podrás disfrutar de la cocina andaluza tradicional. Son solo 3 de todos los que esta maravillosa calle ofrece, por lo que lo mejor es que la visites y entres en todos los que se adecúen a tus gustos.
Si quieres probar una comida exquisita y disfrutar de la gran gastronomía del sur de España, no puedes no acercarte a Sevilla. Además, aparte de enamorarte con sus platos, es una ciudad preciosa llena de monumentos e historia que no debes perderte. Es uno de los lugares más maravillosos de España, por lo que no puede pasar el 2026 sin haberlo visitado.
