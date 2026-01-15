La calle en la que mejor se come de Sevilla tiene 20 bares en 600 metros: dicen que "es el lugar con la comida más exquisita de España"

Comer es uno de los mayores placeres de la vida, y tenemos la suerte de vivir en un país que tiene una de las mejores gastronomías del mundo. Independientemente del lugar en el que estés, podrás probar platos y pinchos realmente deliciosos que te harán la boca agua. Si tienes intención de visitar el sur de España, concretamente la ciudad de Sevilla, hay una calle en concreto que no te puedes perder.