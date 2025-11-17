La calle en la que mejor se come del mundo está en España: “Un auténtico festín gastronómico donde conviven tradición y modernidad”

Una muy buena manera de descubrir los diferentes establecimientos de la calle, y la más divertida para hacer con amigos, es con el recorrido conocido como “rally París-Dakar”. Inaugurado por los universitarios de los años 90, empieza y termina en los bares de dichos nombres, y consistía en hacer parada en cada uno de los establecimientos que había entre esos dos bares (por lo menos 28 locales), para beber una “taza” de Ribeiro y contar un chiste. No hace falta decir que, si te decides por honorar esta ruta, debes ir con mucho cuidado de no sobrepasarte.