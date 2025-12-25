La calle en la que mejor se come de Madrid está en Chamberí: le llaman “la milla de oro de la gastronomía española”
En esta calle se pone al más puro estilo madrileño; juntando lo clásico con lo vanguardista, y las ganas de vivir con las ganas de comer.
En Madrid hay mucho que hacer, la cultura casi es como que llama a tu puerta; teatros, musicales, exhibiciones, museos… Pero hay una calle en Madrid donde el protagonista no es el entorno, y es que en la calle Ponzano la gente no viene a mirar hacia arriba, viene a mirar cartas; y a sentarse, y a volver. Porque si hay algo en lo que Madrid suele ponerse de acuerdo (que no es poco decir) es en que aquí se come bien. Tan bien que, desde hace años, críticos, cocineros y comensales habituales hablan de Ponzano como la “milla de oro de la gastronomía madrileña”. No es un título oficial, pero sí uno ganado a pulso.
Ponzano es larga, recta y aparentemente normal. Algo más de un kilómetro en el distrito de Chamberí, conectada por metro y rodeada de barrios con vida real, muy a la madrileña. Y, sin embargo, en ese kilómetro se concentran más de sesenta bares y restaurantes. De los de toda la vida y de los que llegaron después. De los que se ponen de moda y de los que nunca la necesitaron.
Los clásicos que siguen mandando
En Ponzano no hay una hora buena y otra mala; funciona a mediodía, por la tarde, de noche y, si hace falta, de madrugada. El fenómeno del ponzaning (ir saltando de bar en bar) no se inventó en un despacho, surgió solo, como surgen las cosas que funcionan. Si Ponzano es lo que es hoy, en parte se debe a locales que llevan décadas haciendo las cosas bien, sin aspavientos. La Máquina de Chamberí es uno de ellos. Ahí encontrarás mariscos, pescados, arroces y una clientela fiel que no necesita novedades para volver. Aquí no hay campañas de marketing, hay producto.
Otro imprescindible es Los Arcos de Ponzano, un asador de cocina castellana con historia. Fundado en 1952, sigue sirviendo platos reconocibles, bien hechos y sin disfraz. De esos sitios que explican por qué Ponzano no es solo moda. Y luego está El Doble, uno de los bares más concurridos de la calle; cervezas, marisco sencillo y ambiente de barra de las que ya no abundan. Un punto de encuentro antes, durante o después.
Donde la modernidad encontró su sitio
La fama reciente de Ponzano también se apoya en propuestas que rompieron moldes. Sala de Despiece es probablemente el ejemplo más conocido. Su estética de carnicería contemporánea y su forma de servir marcaron un antes y un después. No fue solo un restaurante de éxito, fue un concepto que ayudó a colocar la calle en el mapa gastronómico nacional.
En una línea más creativa está Gabinoteca, con cocina de autor accesible y platos que se reconocen sin necesidad de traducción. Y también La Malcriada, que apostó por una fusión mexicana-mediterránea pensada para compartir y disfrutar sin rigideces.
Comer bien sin mirar el reloj (ni el bolsillo)
Uno de los grandes aciertos de Ponzano es que no obliga a elegir entre comer bien y gastar mucho, pues hay opciones informales que funcionan siempre. Picsa, con su pizza argentina en formato desenfadado, es uno de esos sitios donde se entra sin plan y mucha expectativa, y se sale contento. Para los que alargan la noche, Claxon Bar se ha convertido en un comodín. Si te gustan los desayunos contundentes y el ambiente popular, este es tu sitio.
Ponzano también desmonta el tópico de que esta calle es solo para carnívoros; aquí todo hijo de vecino puede ponerse las botas. El Invernadero, con Estrella Michelin y Estrella Verde, es uno de los grandes referentes de la cocina vegetal en España. Su presencia confirma algo importante, y es que la variedad aquí no es postureo o modas, es real.
Un éxito duradero
Quizá la clave esté en que Ponzano no intenta gustar a todo el mundo, pero acaba haciéndolo. No es un parque temático gastronómico ni una calle diseñada para turistas, es un lugar donde los madrileños vuelven. Y cuando un sitio consigue eso, suele durar. Aquí se puede improvisar, repetir, equivocarse poco y acertar mucho. Y eso, en una ciudad como Madrid, no es poca cosa.
