La calle en la que mejor se come de Madrid está en Chamberí: le llaman “la milla de oro de la gastronomía española”

En Madrid hay mucho que hacer, la cultura casi es como que llama a tu puerta; teatros, musicales, exhibiciones, museos… Pero hay una calle en Madrid donde el protagonista no es el entorno, y es que en la calle Ponzano la gente no viene a mirar hacia arriba, viene a mirar cartas; y a sentarse, y a volver. Porque si hay algo en lo que Madrid suele ponerse de acuerdo (que no es poco decir) es en que aquí se come bien. Tan bien que, desde hace años, críticos, cocineros y comensales habituales hablan de Ponzano como la “milla de oro de la gastronomía madrileña”. No es un título oficial, pero sí uno ganado a pulso.