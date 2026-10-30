La calle donde mejor se come de Europa está en España y se llama "la senda de los elefantes": más de 60 bares en 200 metros, un pincho por barra y vino de Denominación de Origen Rioja

Hasta 1862, una muralla cerraba el casco antiguo de Logroño por el lado del actual paseo de Bretón de los Herreros. Cuando se derribó, las casas que se apoyaban en ella se reconstruyeron y formaron una calle estrecha, paralela al nuevo paseo, pero sin salida hacia él: los vecinos tenían que dar un largo rodeo para llegar.

Es la calle más transitada de Logroño, y una parada obligatoria. / Istock

Se quejaron durante años, hasta que el 11 de mayo de 1878 el Ayuntamiento declaró de utilidad pública el derribo de un edificio para abrir paso. Por aquella travesía empezaron a llegar los clientes, y los bajos de las casas se llenaron de tabernas que servían embutido, queso y vino de la tierra. Hoy, entre la calle y sus travesías, hay más de 60 bares en poco más de 200 metros que conforman el germen de la vida en la ciudad, la capital por excelencia de las tapas en España, la calle Laurel.

Adriana Fernández

Cómo funciona la Laurel

La regla de la calle es sencilla: cada bar se especializa en uno o dos pinchos, y la gracia está en ir de barra en barra, tomar el suyo con un vino y seguir. El circuito incluye la propia Laurel y las calles que la rodean, Albornoz, San Agustín y la travesía del Laurel, además de la vecina calle San Juan. A todo ese conjunto los logroñeses lo llaman la senda de los elefantes, por la broma de que quien entra a pie acaba saliendo a cuatro patas y con trompa.

La calle Laurel es una de las calles más famosas del casco antiguo de Logroño / Istock

The Times recomendó llegar después de las nueve de la noche, que es cuando la calle se llena, y destacó que los vinos de la zona son "baratos, abundantes y muy, muy buenos". Los pinchos cuestan entre 1,50 y 3,50 euros, y un vino de Rioja, entre 1,20 y 2,50 (NO COMPROBADO: precios de 2024; pueden haber subido). Los días de más gente son los de las fiestas de San Bernabé, en junio, y San Mateo, en septiembre, coincidiendo con la vendimia.

El matrimonio de Blanco y Negro

El recorrido empieza donde empezó la calle. En la esquina con Bretón de los Herreros sigue abierto Blanco y Negro, que se considera el bar más antiguo de Logroño y que nació a finales del siglo XIX, con la apertura de la travesía. Su pincho más famoso es el matrimonio, un pequeño bocadillo de anchoa, boquerón y pimiento verde. También sirve tostas con jamón, queso de cabra y frambuesa.

Pinchos en la Calle Laurel / © 2026 Calle Laurel Association.

Unos pasos más adentro aparece la primera cola de la noche. Es la del Bar Soriano, que solo hace una cosa: champiñones a la plancha, ensartados en un palillo y coronados con una gamba, con un aliño de aceite de perejil y sal. El servicio es rápido y la barra pequeña, así que conviene pedir nada más entrar. En el número 3, el Bar Jubera se ha ganado su fama con las patatas bravas, que se piden con o sin picante y se acompañan con un crianza.

La travesía de la oreja y el tío Agus

En la travesía del Laurel, en el número 3, El Perchas sirve oreja de cerdo, rebozada o picante, y apenas hace otra cosa. En el número 4, el Bar Lorenzo es más conocido por el nombre de su pincho que por el suyo: el tío Agus, un pequeño bocadillo de pincho moruno con una salsa de receta guardada.

Por la Laurel circulan otros nombres que solo se entienden allí. El Cojonudo de El Muro, en el número 6, lleva chorizo picado, un huevo de codorniz y pimiento rojo. En El Cid, el champiñón se baña en una salsa ligera, y en otros bares aparecen el zorropito, los rotos o el triskel.

Calle Laurel, Logroño / Istock

Una calle que cambia

La calle también pierde clásicos. En los últimos años han cerrado o cambiado de manos varios bares históricos, como la Taberna de Correos, y en marzo de 2026 Gargonich, famoso por sus tigres y sus bravas, anunció su cierre por la jubilación de sus dueñas. Otros se renuevan: en la vecina calle San Juan, Tastavin, conocido por pinchos más elaborados como la vieira o el atún marinado, seguirá abierto tras pasar en 2026 a manos de la bodega Vintae.

Las tapas son sin duda uno de los iconos de la esencia española / Istock

Para cerrar la noche, la Laurel está a un paso del paseo del Espolón y de la concatedral de Santa María de la Redonda, cuyas torres gemelas se ven desde la plaza del Mercado. El Bar Soriano acumula cerca de 5.000 opiniones en internet con un solo pincho en la carta.