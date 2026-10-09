La calle en la que mejor se come de Europa está en España y dicen que es "un festín culinario único en el mundo": más de 60 locales en 200 metros
Un paseo por uno de los barrios del tapeo más famosos acompañado por una arquitectura medieval fascinante.
La Calle Laurel, conocida popularmente como “La senda del Elefante”, por el mito de que quien entra e intenta probar un vaso de vino y un pincho en cada local acaba "con trompa y a cuatro patas", es el epicentro gastronómico y social de Logroño, La Rioja y uno de los barrios de tapeo más famosas del mundo. Se diferencia de otros barrios por su ultraespecialización, es decir, cada bar suele tener uno o dos “pinchos estrella” acompañados por su vino especial de D.O.Ca Rioja o una buena caña.
Muchas lenguas se refieren a ella como “un festín culinario único en el mundo” o la calle en la que mejor se come de toda Europa, y es que no mienten. Aquí encontrarás más de 60 locales gastronómicos situados entre la calle principal y sus travesías como la calle San Agustín, Albornoz y Travesía de Laurel, en apenas 200 metros de longitud. Su origen se remonta muchos siglos atrás, concretamente a mediados del XIX tras el derrumbamiento de la antigua muralla medieval de Logroño en 1862.
Un paseo después del gran tapeo
Aunque la Calle Laurel es en sí un patrimonio inmaterial de la cultura del tapeo y el vino, se encuentra dentro del casco histórico de Logroño, rodeado de monumentos de un gran valor cultural. Para empezar la ruta, está la Concatedral de Santa María de la Redonda, declarada Bien de Interés Cultural, que destaca por sus dos impresionantes torres barros y tener en su interior una pintura de Crucifixión atribuida a Miguel Ángel.
El Dato
Muy cerca de la zona está el famoso Paseo del Espolón, el parque urbano y centro neurálgico de la Ciudad, presidido por la estatua del General Espartero.
Muy cerca encontramos la Calle Ruavieja y sus Caldos, es la calle más antigua de Logroño y por la que transcurre el camino de Santiago, un dato muy curioso es que se conservan actualmente subterráneos medievales donde se elaboraba y almacenaba el vino en el siglo XVI. El templo oratorio más importante es la Iglesia de San Bartolomé, la iglesia más antigua de la ciudad, con una portada gótica maravillosa.
Los pinchos más legendarios que debes probar
En apenas 200 metros, La laurel acoge más de 60 establecimientos, estos bares de han convertido en un arte colectivo, cada local cuenta con su propia obra maestra como el famoso Bar Soriano o Bar Ángel, con su famoso champiñón a la plancha montado sobre una rebanada de pan con una gamba en el centro y su salsa secreta de ajo y perejil. Pero si tenemos que hablar del más antiguo ese es el Blanco y Negro, donde no puede faltar su Matrimonio, anchoa y boquerón con pimiento verde o el pimiento del piquillo con queso de cabra.
Que no falte el buen vino
Algo que no puede faltar para potenciar el sabor de tus pinchos es el buen vino, nuestros favoritos son el Tinto Joven, con un leve toque de ajo y perejil, el Blanco de Viura, cuya acidez equilibra su regusto a anchoa o el rosado de Rioja, que potencia el sabor de la alcachofa.
El Bar Jubera es uno de los más destacados por sus patatas bravas tradicionales con salsa casera picante. También podrás probar las exquisitas alcachofas con jamón o guisadas, si eres un amante de la tortilla de todas las maneras, jugosa o servida con salsa picantes, el Bar Sebas sin duda es para ti.
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