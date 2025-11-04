La calle en la que mejor se come de Europa está en España: dicen que es “un festín culinario único en el mundo”

Con los años, el vino de Rioja corrió por cada barra, y los bares fueron multiplicándose hasta formar lo que hoy es una leyenda gastronómica. En apenas 300 metros, la Calle Laurel concentra más de sesenta bares y tabernas, cada uno con su pincho estrella, su vino favorito y su propio carácter. Aquí no hay menús ni formalidades; se come de pie, entre risas, con una copa en la mano y un trozo de pan en la otra. ¿Quién necesita más?