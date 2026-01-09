La calle donde mejor se come de España está en Bilbao: tranquila y con una cocina exquisita
Bilbao te conquista mediante el estómago, de eso nadie tiene duda, pero hay una calle en específico que se luce de más.
Todos los caminos llevan a Roma, y en Bilbao casi todas las caminatas acaban desembocando en una barra. Da igual por dónde empieces, si en el paseo junto a la ría, en una visita al Guggenheim o en una vuelta sin rumbo por el centro. Antes o después, el cuerpo pide pintxos. Y cuando preguntas a los bilbaínos, la respuesta se repite. Hay una zona donde se come muy bien, sin alboroto y con la sensación de estar haciendo las cosas como se han hecho siempre.
El Casco Viejo y el arte del ‘txikiteo’ bien entendido
Para entender por qué esta calle se ha ganado su fama hay que situarse en el Casco Viejo de Bilbao, conocido como Las Siete Calles. Somera, Artekale, Tendería, Belostikale, Carnicería Vieja, Barrenkale y Barrenkale Barrena forman el entramado original de la ciudad, y también su corazón gastronómico.
Aquí el txikiteo no es ir de bar en bar sin criterio, sino saber parar. Entrar, pedir un pintxo, un txikito (ese vaso pequeño de vino) y seguir caminando. Sin prisas, pero sin pausa. Esa filosofía explica por qué algunas zonas han envejecido mejor que otras.
El punto de equilibrio
Dentro del Casco Viejo, la Plaza Miguel de Unamuno funciona como un pequeño refugio gastronómico. Rinde homenaje al escritor de la Generación del 98 nacido en Bilbao y, al mismo tiempo, ofrece algo cada vez más raro; mesas donde sentarse a disfrutar sin mirar el reloj, al más puro bilbaíno.
No es una plaza monumental ni pretende serlo. Es un lugar vivido, con terrazas que funcionan incluso cuando el cielo amenaza txirimiri y bares donde el producto manda más que la ocurrencia. Por eso muchos la señalan como la mejor zona para comer sin agobios, lejos del bullicio constante de otras plazas más concurridas.
Bares que explican su fama
La reputación no se construye sola. Aquí algunos nombres que aparecen una y otra vez cuando se pregunta a los locales:
- Bar Plaza Unamuno: un clásico sin pretensiones, donde desayunar, comer o cenar encaja sin esfuerzo en el día a día del barrio.
- La Ruda Bilbao: cocina reconocible, producto bien tratado y menús que demuestran que la tradición admite matices sin perder identidad.
- Geltoki: más conocido por su café, pero también por pintxos sencillos bien ejecutados.
- Bacaicoa Bar: taberna vasca de las de verdad, con cocina al momento y una defensa clara del producto fresco.
Cuando el mercado también cuenta
A pocos minutos caminando aparece el Mercado de la Ribera, uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa. Además de puestos tradicionales, hoy es un espacio gastronómico donde probar pintxos elaborados con producto de cercanía, ideal para refugiarse cuando el tiempo no acompaña (cosa recurrente por estas tierras) o para alargar la mañana sin cambiar de zona. Su presencia refuerza que aquí la gastronomía es parte de la vida diaria.
Una ciudad que se explica comiendo
Bilbao no necesita grandes argumentos para demostrar su cultura gastronómica. Se entiende caminando y se confirma comiendo. Y es que, aquí conquistan al viajero mediante el estómago. Y en esta calle (o, mejor dicho, en este pequeño entorno) se resume muy bien esa forma de vivir la ciudad; sin prisa, con criterio y con la seguridad de que aquí, pase lo que pase, se come de verdad. Porque en Bilbao, más que buscar la mejor calle, lo importante es encontrar la que te hace quedarte. Y esta, para muchos, ya lo ha conseguido.
Síguele la pista
Lo último