La calle donde mejor se come de España está en Bilbao: tranquila y con una cocina exquisita

Bilbao no necesita grandes argumentos para demostrar su cultura gastronómica. Se entiende caminando y se confirma comiendo. Y es que, aquí conquistan al viajero mediante el estómago. Y en esta calle (o, mejor dicho, en este pequeño entorno) se resume muy bien esa forma de vivir la ciudad; sin prisa, con criterio y con la seguridad de que aquí, pase lo que pase, se come de verdad. Porque en Bilbao, más que buscar la mejor calle, lo importante es encontrar la que te hace quedarte. Y esta, para muchos, ya lo ha conseguido.