La calle donde mejor se come de Castilla y León: tiene más de 100 bares y tapas gratis en un lugar donde se sirve un “manjar de reyes”

La grandeza culinaria de León, una de las ciudades más conocidas de Castilla y León, quedó probada en 2018, año en el que la ciudad fue denominada Capital Gastronómica de España, declaración que sin duda avalaban la gran calidad de sus productos, sus denominaciones de origen y sus marcas de garantía. La ciudad se proclamó vencedora de la votación gracias al proyecto “León, Manjar de Reyes”, al cual se adscribieron más de 350 establecimientos, y cuyo objetivo era evidenciar la excelencia tanto en la atención como en la calidad de lo ofertado.