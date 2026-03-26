La calle donde mejor se come de Castilla y León: tiene más de 100 bares y tapas gratis en un lugar donde se sirve un “manjar de reyes”
Descubrimos la puerta de entrada a uno de los barrios donde mejor se come de todo el país.
Ya sea por la excelente calidad de la materia prima con la que se cocina, o la maestría de los chefs y cocineros de los restaurantes, aquí en España tenemos la suerte de que se come exquisitamente en cualquier rincón del territorio; y eso es algo que sabemos tanto los que vivimos aquí como todos aquellos que nos visitan.
Aunque podemos acercarnos a cualquier restaurante o bar y de seguro comeremos bien, en la gran mayoría de pueblos y ciudades del país hay puntos específicos donde el disfrute con la comida está más que garantizado. Me refiero a calles y plazas como la Rúa do Franco en Santiago de Compostela, la Calle Pozano en Madrid, o la Plaza Miguel de Unamuno en Bilbao.
Capital gastronómica
La grandeza culinaria de León, una de las ciudades más conocidas de Castilla y León, quedó probada en 2018, año en el que la ciudad fue denominada Capital Gastronómica de España, declaración que sin duda avalaban la gran calidad de sus productos, sus denominaciones de origen y sus marcas de garantía. La ciudad se proclamó vencedora de la votación gracias al proyecto “León, Manjar de Reyes”, al cual se adscribieron más de 350 establecimientos, y cuyo objetivo era evidenciar la excelencia tanto en la atención como en la calidad de lo ofertado.
Un paraíso culinario
Extendiéndose entre la Plaza de San Marcelo y la Plaza de Regla, la calle Ancha de León es uno de los puntos con más historia de toda la ciudad. Una de las principales arterias del trazado urbano, la calle Ancha sirve como puerta de entrada al barrio Húmedo, el cual se extiende por debajo de su acera sur.
Principalmente una calle peatonal, la calle Ancha está bordeada por cantidad de bares, tabernas y restaurantes en los que disfrutar de una gastronomía de lo más excelente. Así, en la calle Ancha encontrarás restaurantes de toda la vida restaurantes con una oferta innovadora como el Lumière o el Ezequiel, o restaurantes más tradicionales como la Cafetería Victoria. Pero si una vez transitada la calle te quedas con ganas de más, no te preocupes; el barrio Húmedo está lleno de establecimientos en los que disfrutar de una buena cocina, en concreto de unas deliciosas tapas.
Si bien por el barrio hay repartidos todo tipo de restaurantes, es en la plaza de San Martín donde se concentran algunos de los mejores, “lugar necesario de paso y de catas de los mejores manjares y vinos de esta tierra”. De la cantidad de bares y tascas que hay en la plaza, destacan la taberna Los Cazurros o La Bicha, donde disfrutar de una muy buena morcilla mientras escuchamos monólogos improvisados.
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