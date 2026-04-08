La calle de Madrid que llaman “la milla de oro de la gastronomía española”: es el lugar donde el tardeo se ha convertido en un estilo de vida
Setenta establecimientos en apenas un kilómetro coronan esta calle como la Meca de la gastronomía en la capital.
Si hay algo representativo de la cultura española es sin duda su gastronomía. De norte a sur de la península, la tradición culinaria de cada provincia marca los límites de cada fama, desde la paella hasta el flamenquín, pasando por las marineras, el cachopo o el pulpo a Feira. Sin embargo, existe una calle donde se concentra la conocida como “milla de oro de la gastronomía española”, y se esconde en su capital.
En el centro de Madrid, el barrio de Chamberí esconde uno de los puntos de referencia del “tardeo” castizo, una calle con más de setenta locales en apenas un kilómetro que responden a la fama que continúa creciendo.
Desde tabernas llenas de historia hasta locales punteros de autor, la calle Ponzano refleja el encuentro entre clásico y vanguardia que caracteriza a la ciudad, recogiendo algunos de sus restaurantes más destacados, reconocidos en la Guía Michelín y galardonados con Soles Repsol. Es por esto que este movimiento tiene ya nombre propio, un fenómeno bautizado como “ponzaning”.
Cuando y a dónde ir
Empieza en el tramo más bajo, con el Fideu y Averías, y continúa por El Doble o Arima en los números más altos: vayas por donde vayas Ponzano ofrece un amplio abanico de posibilidades que reflejan la tendencia, la historia y la calidad del barrio a lo largo de sus locales.
Desde la clásica tortilla de patata de Silca, hasta las carnes y asados de Los Arcos de Ponzano, pasando por El Pontón y sus torreznos; el Restaurante Ponzano y su cocido, o El Invernadero, de cocina verde, con su Estrella Michelin, esta calle reúne algunos de los platos más significativos de la gastronomía española, la respuesta a cualquier excusa que hará que no puedes negarte a probarla.
Sin embargo, pese a la gran cantidad de locales, no pases por alto reservar, especialmente los jueves por la tarde y los sábados a mediodía, cuando las calles se llenan de gente y encontrar mesa es casi imposible. Además, algunos de los locales no cuentan con asientos, por lo que las barras y las repisas serán los únicos espacios para acomodarse.
Si te mueves por el centro no dudes en dar un paseo hasta la zona, tranquila y agradable, aunque siempre puedes acceder mediante el metro de Alonso Cano, línea 7; o los metros de Iglesia y Ríos Rosas, ambos línea 1.
Otras calles de tapeo de Madrid
Aun así, si tienes tiempo para recorrer los secretos de la ciudad, no dudes en acercarte a la Cava Baja de La Latina, con locales subterráneos, suelos de piedra y vigas de madera. Nosotros te recomendamos la Casa Lucio, la Posada de la Villa o la Taberna Tempranillo, con una oferta infinita de vinos dispuesta a la vista y al gusto.
Si buscas degustar el lujo del barrio de Salamanca, prueba el Amazónico de la Calle Jorge Juan, el Ultramarinos Quintín o El Paraguas, un espectacular asturiano que te dejará sin palabras.
Y si quieres mantener la calidad prescindiendo de un ambiente recargado, pasea por las calles de Ibiza y Menéndez Pelayo, en el barrio del Retiro, donde encontrarás, en locales como La Castela o La Montería, ese cuidado por el producto, en muchos casos de temporada.
Un ejemplo claro de que la historia, la cultura y el buen gusto pueden encontrarse en cada plato en la villa de Madrid.
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