La calle de Madrid que llaman “la milla de oro de la gastronomía española”: es el lugar donde el tardeo se ha convertido en un estilo de vida

Si hay algo representativo de la cultura española es sin duda su gastronomía. De norte a sur de la península, la tradición culinaria de cada provincia marca los límites de cada fama, desde la paella hasta el flamenquín, pasando por las marineras, el cachopo o el pulpo a Feira. Sin embargo, existe una calle donde se concentra la conocida como “milla de oro de la gastronomía española”, y se esconde en su capital.