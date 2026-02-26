La calle española con más de 70 bares en la que comerás las mejores tapas del mundo: dicen que es "la meca de toda persona que ame la gastronomía"
Es uno de los lugares de moda por excelencia y ofrece planes para cualquier hora del día.
España cuenta con una de las gastronomías con más prestigio y más variadas del mundo. Es experta en pescado, carne, verdura… no hay nada que no controle. Es posible que solamente leyéndonos te haya entrado hambre, pero lo cierto es que probar todos estos platos a la vez es una tarea bastante complicada, por no decir imposible. ¿O tal vez no?
Estamos hablando del país de las tapas, una versión normalmente en miniatura de las comidas de siempre. Al tener un menor tamaño, puedes tomar unas cuantas y disfrutar de todos los sabores del país. Los torreznos, las patatas bravas y la tortilla son solo 3 de todas las que puedes probar en una de las calles más famosas de Madrid.
El paraíso de las tapas
Si quieres disfrutar de unas de las mejores tapas del mundo, deberías acercarte a la Calle Ponzano, situada en Madrid, concretamente en el distrito de Chamberí. Es una de las zonas más concurridas de la ciudad, tiene una longitud de aproximadamente 1 kilómetro y cuenta con bares de todo tipo.
Algunos de sus establecimientos son 4 Latas, con tapas como la sardina ahumada; Campanoli, con unas croquetas muy deliciosas; o BaRRa de Pintxos, con pintxos XL de salmorejo, carrillera o calamares, entre otros. Son solo algunos de los más de 70 establecimientos que tiene, pero te aseguramos que hay para todos los gustos.
Un lugar abierto 24 horas
La Calle Ponzano no solo es perfecta para el tapeo, sino que también es ideal para aquellos que prefieren los planes mañaneros o nocturnos. Algunos locales para disfrutar de esas horas son Rebel Café; con bocadillos, postres y tostadas; Papaya, un bar de destilados artesanales; o Marabú, un local nocturno con dinner shows incluidos.
Una calle con historia
La calle le debe su nombre al escultor zaragozano Ponciano Ponzano y Gascón, autor de los leones de bronce del Congreso de los Diputados, entre otras cosas. Aunque originalmente era una calle tradicional de barrio, con los años ha evolucionado y se ha convertido en el sitio de moda por excelencia.
Si visitas Madrid, pasar por la Calle Ponzano y hacer una ruta por todos sus locales de tapas debería ser algo imprescindible. Muchos la definen como la meca de toda persona que ame la gastronomía, por lo que si el plan de tomar unas tapas mientras disfrutas de un ambiente único te llama la atención, recuerda apuntar esta calle en tu lista de planes.
