La calle de España repleta de pintxos y tapas que ha fascinado a Eva Longoria: “Es una forma de vivir la comida que no había experimentado antes”

El epicentro de esa experiencia está en la Parte Vieja donostiarra, especialmente en calles como 31 de Agosto, donde los bares se encadenan y cada uno defiende su pintxo como si fuera su bandera. Si te cansas rápido, olvídate. Porque aquí prima estar de píe, con muchas risas y más movimiento. Longoria lo entendió rápido. Durante su estancia en la ciudad, cambió el ritual clásico de mesa y mantel por otro mucho más local. “Nunca me senté a comer en un restaurante. Saltaba.” Efectivamente, saltaba de un bar a otro, como hacen los donostiarras desde hace generaciones.