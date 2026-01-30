La calle de España considerada "la meca mundial de la gastronomía": tiene más de 80 restaurantes y tabernas en 150 metros

La oferta gastronómica es descomunal, con tabernas centenarias donde gozar de la gastronomía gallega más tradicional, marisquerías en las que degustar productos de una altísima calidad, o propuestas de vanguardia reconocidas por la Guía Michelin. En locales como Casa Sixto u O Gato Negro disfrutarás de raciones raciones contundentes acompañadas de buenos vinos, siendo el pulpo a la gallega uno de los platos imprescindibles. Por otro lado, el célebre Casa Marcelo ofrece un concepto de cocina de mercado más informal, mientras que en el Trafalgar puedes descubrir sus icónicos “tigres rabiosos”, unos mejillones con salsa picante solo aptos para los más atrevidos.