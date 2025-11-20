La calle de España que se ha convertido en la meca del jamón ibérico: una decena de tiendas incluyendo la mejor del mundo

A lo largo de la vía se encuentra la mítica Bodega Cinco Jotas, considerada por muchos la mejor del mundo, y su tienda gourmet. Si avanzamos por la calle, nos cruzaremos con establecimeintos como el Supermercado Sánchez de Jabugo, con un expositor que parece un museo; Casa Miguel: Jamones y Embutidos; La Bodega de Manuel, Corteibero o La Cañada de Jabugo, todos ellos locales donde los jamones se exponen como joyas. No hay otro lugar en España con una concentración semejante de productores de calidad suprema