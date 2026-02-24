La calle en la que mejor se come de Andalucía tiene 20 bares en 170 metros: dicen que es "la joya de la gastronomía española"
Se encuentra en pleno centro histórico y es indispensable si quieres conocer la parte más tradicional del sur de España.
No importa dónde estés, sea donde sea vas a poder disfrutar de una gastronomía única. Así es España, un país que, aparte de paisajes increíbles, tiene una de las mejores y más variadas cocinas del mundo. Te guste el pescado, la carne, la verdura o la fruta, estás de suerte, porque hay opciones para todos los gustos.
Cada comunidad autónoma cuenta con sus platos estrella. La fabada en Asturias, el gazpacho en Andalucía, las papas arrugadas en Canarias o la paella en la Comunidad Valenciana son algunos ejemplos de ello. Sin embargo, por muy diferentes que sean sus platos, hay algo que une a todo el país: la pasión por las tapas.
Una calle que no te deberías perder
Si quieres disfrutar de ellas y conocer un ambiente único, deberás viajar a Andalucía, en concreto a la ciudad de Granada. Allí, muy cerca del Ayuntamiento y de la Plaza del Carmen te encontrarás la Calle Navas, con algo más de 170 metros de largo y aproximadamente entre 20 y 30 establecimientos en los que disfrutar de tapas únicas. Algunos la llaman “la joya de la gastronomía española”.
Entre sus establecimientos, algunos de los más conocidos son Los Diamantes, experto en pescado; el Fogón de Galicia, con un pulpo a la gallega muy delicioso; o Casa Salvador, un negocio de toda la vida. Estos son solamente 3 de todos los que hay, por lo que nuestra recomendación es que, ya que además la calle tiene un tamaño muy pequeño, intentes probar los máximos posibles. Tengas los gustos que tengas, va a haber una opción para ti.
Un ambiente tradicional
Gracias a su privilegiada ubicación, la Calle Navas es el lugar idóneo para disfrutar de la Granada más tradicional. Al situarse en pleno casco histórico, muestra cómo es la Andalucía más local. Si la visitas a la hora de comer o durante la cena, lo más probable es que esté llena, por lo que nunca le va a faltar ambiente.
Una ciudad de ensueño
Aparte de tener algunos de los mejores bares, tabernas y restaurantes del país, Granada puede presumir de ser considerado uno de los lugares más bonitos de España. Ofrece planes increíbles como recorrer la Alhambra, visitar a la catedral, ir al Monasterio de la Cartuja o caminar por el Paseo de los Tristes. Sin embargo, ¿qué mejor que cerrar el día disfrutando de la deliciosa gastronomía española? Si realmente quieres conocer la Granada tradicional y exprimir la ciudad al máximo, no deberías perderte la Calle Navas.
