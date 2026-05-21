La calle con 21 bares en 190 metros considerada “la meca de la gastronomía española”: es el epicentro de las mejores tapas del mundo y tiene precios asequibles

España es, sin ninguna discusión, una de las grandes potencias gastronómicas del planeta. Una nación donde comer no es solo alimentarse, sino toda una declaración cultural que el propio Gobierno ha elevado a rango de prioridad estratégica. No en vano, en febrero de 2026, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó el Plan Internacional de la Gastronomía Española con una ambición clara: convertir la cocina española en un referente mundial. El plan llega acompañado de un dato que lo dice todo: España recibe cerca de 97 millones de visitantes al año y, para la mayoría de ellos, el primer contacto real con la cultura del país no es un museo ni un monumento, sino una barra llena de pequeñas delicias. Tan convencido está el Ejecutivo del valor cultural de esta tradición que ha dado un paso sin precedentes: impulsar la candidatura de la tapa española ante la UNESCO para ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Una ciudad en España en la que se come muy, muy bien. / Istock / MarioGuti

Dentro de ese universo de sabores, hay regiones que brillan con luz propia. El norte de España, en particular, atesora una tradición de pintxos y tapas que ha trascendido fronteras y que convierte cualquier visita en una experiencia sensorial irrepetible. Una de esas regiones es Navarra, cuya capital foral es reconocida en toda España como una de las capitales del buen tapeo. Como señala la Web Oficial de Turismo de Navarra, en Pamplona la gastronomía “emana en cada rincón y buena muestra de ello son las barras de sus bares”. La propia institución invita a los viajeros con una premisa incontestable: “los monumentos y paisajes están muy bien, pero, seamos sinceros, no hay tema más importante en el plan de viaje que descubrir la cocina tradicional de una región”.

Adriana Fernández

Navarra, además, cuenta con una despensa excepcional: 15 certificaciones de calidad, denominaciones de origen propias en vinos, y una cocina que fusiona influencias vasca, riojana, aragonesa y francesa en un recetario de matices inigualable. Todo ello desemboca en una ciudad que vive y respira gastronomía, y cuyo casco antiguo esconde uno de los secretos mejor guardados —y al mismo tiempo más celebrados— de la cocina española.

La calle con la densidad de bares más alta del mundo

Se llama calle San Nicolás. Tiene apenas 190 metros. Y en ellos concentra 21 bares, lo que equivale a un local cada nueve metros. Este dato le ha valido el reconocimiento de ser, según aclamación popular, "la meca de la gastronomía española", y que numerosos medios han bautizado como la calle con mayor densidad de bares del mundo. Ubicada en pleno Casco Viejo de Pamplona, San Nicolás no es solo una acumulación de locales: es un mosaico gastronómico donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía, desde bares centenarios como Casa Otano —fundado en 1912— hasta espacios innovadores como Escalerica Centro, conocido por sus pinchos de vanguardia.

Pamplona tiene el honor de tener la calle con más bares de España. / Istock

La variedad que ofrece la calle es abrumadora. Entre los locales más célebres destacan el Baserriberri, renovado en 2016 por Iñaki Andradas y Luken Vigo, que ha conseguido dos primeros premios en la Semana del Pintxo de Navarra y figura en la Guía Michelin; la Vermutería Río, famosa por sus fritos de huevo —un emblema de la casa elaborado con huevo duro, bechamel y tempura crujiente—; y el Elizalde, que presume de sus pinchos de tortilla galardonados. Para los amantes de la carne, el Baseriberri, el Asador Aralar y el Asador Katuzarra son paradas obligadas, mientras que el Restaurante Sarasate ofrece una propuesta vegetariana. Cuando cae la noche, La Cocina Vasca, El Tinglado, el Bar Ulzama o El Marrano mantienen encendida la llama del tapeo. Y La Mandarra de la Ramos, con más de 18 años de historia, sirve cocina navarra elaborada con productos de kilómetro cero, fresco y de temporada, con especial protagonismo de la verdura de la huerta navarra. El ambiente entre los propios hosteleros de la calle es también una seña de identidad.

Calle de casas coloridas en Pamplona. / Istock / MICHAEL WARREN

Un país, mil barras: otras calles de España donde la gastronomía también es religión

España es un país de calles que comen bien. El fenómeno de la concentración de bares en torno a un eje gastronómico no es exclusivo de Pamplona, aunque pocas replican su densidad. En Logroño, la Calle del Laurel —también conocida como la Senda de los Elefantes, apodo que se gana por la costumbre de salir de tapas y acabar caminando algo inestablemente— se ha ganado el calificativo de mejor calle de España para tapear en múltiples medios. Con apenas 200 metros de longitud, alberga más de 80 bares y restaurantes, cada uno especializado en una tapa o pincho diferente, todo ello regado con los vinos de La Rioja. Medios internacionales como The Times o The Guardian han incluido a Logroño entre los mejores destinos gastronómicos del continente, destacando precisamente el fenómeno del tapeo en esta calle como uno de sus grandes atractivos.

La calle El Tubo de Zaragoza. / Istock

En Zaragoza, El Tubo es la zona emblemática por antonomasia: un entramado de cinco calles estrechas —Cinegio, Estébanes, Libertad, Mártires y Cuatro de Agosto— en el corazón del casco histórico, muy cerca del Pilar, con más de 50 bares y restaurantes donde la cocina aragonesa sale de las barras en forma de champiñones a la plancha, croquetas, empanadillas y huevos rotos. La web oficial de turismo Spain.info lo describe como un lugar perfecto para disfrutar de la tradición de ir de tapas de local en local, donde cada bar suele especializarse en una tapa distinta.

Barrio Húmedo, León. / Istock / Vladislav Mavrin

En León, el Barrio Húmedo —cuyo curioso nombre proviene, según la tradición, del vino que históricamente se derramaba en sus calles mantiéndolas siempre húmedas— concentra más de 140 locales en torno a la Plaza de San Martín y sus aledraños, siendo una de las zonas con mayor concentración de bares por metro cuadrado de España. La seña de identidad del Húmedo es su generosidad: al pedir cualquier consumición, el bar sirve una tapa gratuita, una tradición centenaria que en 2018 contribuyó a que León fuera nombrada Capital Española de la Gastronomía. Y en Santiago de Compostela, la Rúa do Franco concentra cerca de 80 bares, tabernas y restaurantes en tan solo 150 metros, con el marisco gallego, la empanada y el pulpo como estrellas indiscutibles.

Cada una de estas calles cuenta una historia diferente, pero todas comparten algo esencial: la convicción de que la gastronomía española no se entiende sin la barra, sin el pincho, sin la conversación entre desconocidos que se convierte en amistad al calor de una caña. Y en ese relato colectivo, la Calle San Nicolás de Pamplona ocupa un lugar de honor, como epicentro y símbolo de todo lo que hace grande a la cocina española: producto de calidad, precios asequibles, tradición que se renueva sin perder su esencia, y el calor humano de quienes, día tras día, hacen de sus barras el mejor lugar del mundo para estar.