El café del Campeón de España de Baristas llega a tu casa: del podio a tu taza
Lo firma Root Café, el proyecto del campeón nacional de baristas que eleva el café de especialidad.
Un café que ha valido un Campeonato de España de Baristas, de la variedad Ombligón, una variedad de arábica poco conocida cultivada en la Finca El Diviso (Colombia), y con el que preparar un capuchino ganador. Estamos hablando de un café que Root Café ha lanzado en edición limitada y con el que Marcos González (responsable de esta marca de café de especialidad que impulsa desde Galicia) se coronó como el mejor barista de España en el Campeonato de España del pasado marzo.
No es la primera vez que Marcos gana este título. Lo ha ganado en dos ocasiones más y hace unos días representaba a España en el Campeonato del Mundo de Baristas de Milán, donde una de sus propuestas, llamada 'Nada se pierde, todo se transforma', consistía en un café fermentado con el mosto de la cereza durante 60 días. A sus títulos de campeón de España de baristas se suman otros, como Campeón del Fórum del Café 2018, el de Mejor Espresso de España 2018 o el de Campeón Internacional de Foz 2018.
Marcos comenzó su andadura en el mundo del café trabajando en una cafetería familiar en Vigo, luego se apuntó a un curso de barista y el resto, es historia. Ahora, con Root Café, la marca que regenta, busca transmitir a todo el mundo esa mezcla de técnica, emoción y respeto por el origen que él practica.
Para ello, Marcos ha viajado a países como Nicaragua, Colombia, Brasil, Vietnam o Etiopía y busca que cada taza de café que uno prepara en casa con las variedades de Root Café sirva para transportarnos a estos lugares y nos conciencie sobre el trabajo que hay detrás de este producto. Él mismo se encarga del proceso de selección y tueste de todos los cafés de Root Café, por lo que cada vez que uno prueba sus cafés de especialidad, sus cafés tradicionales o sus packs de iniciación, sabe que está probando un café campeón.
