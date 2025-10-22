El café del Campeón de España de Baristas llega a tu casa: del podio a tu taza.

No es la primera vez que Marcos gana este título. Lo ha ganado en dos ocasiones más y hace unos días representaba a España en el Campeonato del Mundo de Baristas de Milán, donde una de sus propuestas, llamada 'Nada se pierde, todo se transforma', consistía en un café fermentado con el mosto de la cereza durante 60 días. A sus títulos de campeón de España de baristas se suman otros, como Campeón del Fórum del Café 2018, el de Mejor Espresso de España 2018 o el de Campeón Internacional de Foz 2018.