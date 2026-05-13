Buenos Aires, la única ciudad del mundo que cuenta con un McDonald's Kosher en América

En el tercer piso del centro comercial Abasto Shopping, en el corazón del barrio judío de Buenos Aires, aparece un restaurante de una reconocida cadena fast food en donde el hashrut –las normas dietéticas judías– se siguen a rajatabla. Ellas dictan qué comer y cómo preparar los alimentos según las pautas establecidas en la Torá y el Talmud. Se trata de uno de los locales de la icónica cadena de McDonald’s convirtiéndose en el único McDonald's Kosher fuera de Israel, una curiosidad que solo puede entenderse conociendo la historia de una ciudad construida sobre oleadas de inmigración.

Cartel de un McDonald's kosher / iStock

La Jerusalén porteño

Para entender por qué Buenos Aires alberga este local único en el mundo hay que remontarse más de un siglo atrás. A finales del siglo XIX y principios del XX, miles de judíos europeos llegaron a Argentina huyendo de la persecución y asentándose en el barrio de Buenos Aires conocido como El Once. Esta zona de la ciudad, a la que desde entonces los propios porteños llamaron la Jerusalén de Argentina, se convirtió en el epicentro de esta comunidad. Se construyeron sinagogas, escuelas yiddish, se abrieron locales adaptados a sus tradiciones gastronómicas, los teatros hacían obras en hebreo, así como los periódicos publicaban en su lengua oficial.

De esta forma, poco a poco, la comunidad judía se fue asentando en la capital argentina acogiendo a día de hoy a la sociedad judía más grande de América Latina, con alrededor de 200.000 personas, la gran mayoría concentradas en la ciudad Buenos Aires. Este dato no es nimio, pues en la actualidad la comunidad porteña es la quinta más grande a nivel mundial.

El McDonald's kosher de Buenos Aires / Wikipedia

El primero fuera de Israel

Con estos datos sobre la mesa, en 1998, dos hermanos de origen judío decidieron dar el paso que nadie había dado fuera de Israel: ver la posibilidad de abrir un McDonald’s kosher fuera de su país. Dicho y hecho. Y es que, mientras en Israel hay más de sesenta McDonald's que operan bajo certificación kosher, fuera de país, solo existe este.

¿Y por qué se abrió en Buenos Aires y no en ciudades como Nueva York, París o Londres, que cuentan también con grandes comunidades judías? La respuesta se encuentra en el carácter abierto y plural de la ciudad porteña que desde hace siglos ha sido construida por diversidad de inmigrantes, desde gallegos e italianos hasta árabes, japoneses, coreanos y, por supuesto judíos. Todos ellos forman parte ahora de la identidad de esta ciudad, pero también de su historia, su cultura y su gastronomía. Por eso, la apertura de este McDonald's kosher es considerado en la ciudad un símbolo más de su propia historia.

Bandeja de comida en un McDonald's kosher / iStock

¿Qué se come en un McDonald's kosher?

Hoy, 28 años después de su apertura, el McDonald's del centro comercial Abasto Shopping sigue recibiendo comensales. Algunos judíos, algunos viajeros que descubren esta particularidad en algunas guías o blogs de viaje y, otros, simplemente curiosos por saber qué es lo que se come en un McDonald's kosher.

La respuesta se encuentra tanto en la configuración de su carta como en la elaboración de sus platos. La palabra kosher —del hebreo kasher— significa apto o adecuado, y se aplica a todo aquello que cumple con las normas dietéticas que establece la Torá y que supervisa permanentemente un rabino y un mashgiaj —un inspector kosher—. La más conocida de estas normas prohíbe combinar carne y lácteos en la misma comida, dando como resultado que en este restaurante principalmente no se sirve queso. Ni en las hamburguesas, ni en los menús, ni en ninguna parte de la carta.

Mcdonald's kosher / iStock

Otra de sus normas es que la carne debe proceder de ganaderías criadas bajo normas específicas y certificada como kosher, lo que significa que deben haber sido alimentados con pasto de las llanuras pampeanas haciendo que la carne de estas hamburguesas tenga más calidad que las de cualquier otro restaurante de fast food del mundo. Además, otra de sus particularidades es que respeta el Shabat, el día sagrado de descanso semanal en el judaísmo, cerrando desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche.