Un 'brunch' sin azúcar y con mucha cultura: así es el desayuno chino que llega al centro de Madrid

Madrid suma un nuevo plan gastronómico no solo para madrugadores, también para los curiosos. Hunan (C/ Ballesta, 4 / 919 19 35 64), el restaurante especializado en cocina tradicional de la región china homónima, presenta el primer brunch chino de Madrid, una propuesta que rompe con el imaginario occidental del brunch a base de bollería, pancakes y mimosas. Aquí la idea es otra: platos calientes, salados, nutritivos y energéticos para empezar el día como se desayuna en China. La iniciativa llega coincidiendo con el Año Nuevo Chino y se podrá disfrutar desde finales de febrero, todos los sábados y domingos de 10:00 a 13:00, por 18 euros.