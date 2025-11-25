La bodega gallega que se ha colado entre las 100 mejores del mundo: en un pueblo costero con pazos históricos donde nació Valle-Inclán
En un municipio protagonizado por sus playas de arena fina y sus pazos centenarios, hay una bodega que se ha colado en la lista de las 100 mejores del mundo.
Cuando hablamos de rankings vitivinícolas internacionales, las regiones españolas que nos vienen a la mente son Ribera del Duero y Rioja. No obstante, hay bodegas que demuestran que los blancos gallegos no solo son para el disfrute ligero en la mesa, sino que también pueden alcanzar la complejidad y el interés turístico para entrar en las clasificaciones.
Así lo ha demostrado Bodegas Granbazán este año, que se acaba de hacer un hueco en la lista World’s Best Vineyards. La selección, que recoge las 100 mejores bodegas del mundo para visitar, ha colocado este negocio en el puesto 86, la única gallega que ha conseguido entrar en el listado. Por si nos hacía falta un recordatorio de que el Val do Salnés sigue siendo la cuna del albariño de culto.
Todo lo que tienes que saber sobre Granbazán, la mejor bodega de Galicia
Fundada en 1981, Granbazán fue pionera en la revolución de los blancos atlánticos; y una importante contribuyente a colocar Galicia en el mapa internacional. Su edificio neoclásico, levantado a inspiración de un château francés, y su fachada decorada con azulejos azules al estilo de las casas indianas gallegas, contribuyen al encanto de la visita.
Granbazán se encuentra en la Finca Tremoedo, en pleno Val do Salnés. Su característico edificio se encuentra rodeado de un mar de uva albariño que envejece con la influencia del océano. A solo 3 km de Cambados y dentro del municipio de Vilanova de Arousa, la bodega ofrece al visitante actividades como visitas guiadas y sus populares catas.
Qué ver en Vilanova de Arousa: la villa literaria junto al Atlántico
Este municipio costero de 10.000 habitantes, con 14 km de costa salpicados de playas de arena fina y agua cristalina, se alza cada verano como un destino perfecto para combinar vino, historia y mar.
Los visitantes no pueden dejar de ver la casa-museo de Ramón María del Valle-Inclán, declarada Monumento Histórico Nacional en 1976. También nacieron aquí los hermanos Francisco y Julio Camba, que también cuentan con su propio museo.
Los edificios más singulares del municipio están vinculados a su historia con el narcotráfico. La comarca guarda algunos de los pazos más emblemáticos de las Rías Baixas, empezando por el Pazo Baión, un referente del enoturismo que pasó a manos de la bodega Condes de Albarei tras una subasta pública en 2008.
Otro imprescindible es el Pazo de Vista Real, antiguo feudo del clan de los Charlines y hoy convertido en un espacio formativo y enológico. Su caserío, con capilla, palomar, estanques y una gruta, es todo un ejemplo de arquitectura señorial.
Por último, entre Vilanova de Arousa y Ribadumia se encuentra el Ponte dos Padriños, un puente medieval que fue restaurado en el siglo XVI y que, si hacemos caso a la tradición, está asociado con rituales de fecundidad y bautizo prenatal.
La naturaleza en Vilanova de Arousa
Más allá de sus fronteras se adentran numerosos senderos para los enamorados del senderismo.
Ascendiendo al Monte Lobeira a través de una ruta homologada de 4,5 kilómetros llegamos a un espectacular mirador natural ubicado a 290 metros de altura. Desde arriba, junto a su emblemática Cruz de Lobeira, se despliega un paisaje que abarca la ría de Arousa, la Sierra do Barbanza y buena parte del Val do Salnés.
En sus laderas se encuentra también el Mirador Faro das Lúas, un monolito de 9 metros que simboliza las fases de la luna y se alza a 230 metros de altura.
Otras bodegas en el top 100
Granbazán no es el único epicentro español del vino que se ha hecho con un puesto en la prestigiosa lista. Bodegas Ysios, de Rioja, se ha llevado nada menos que el tercer puesto, mientras que Pago de Carraovejas, de Ribera del Duero, está en el puesto 18. Tío Pepe, Vivanco, Abadía Retuerta, Marqués de Murrieta, Muga y Arzuaga están también entre las galardonadas.
