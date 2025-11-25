La bodega gallega que se ha colado entre las 100 mejores del mundo: en un pueblo costero con pazos históricos donde nació Valle-Inclán

Así lo ha demostrado Bodegas Granbazán este año, que se acaba de hacer un hueco en la lista World’s Best Vineyards. La selección, que recoge las 100 mejores bodegas del mundo para visitar, ha colocado este negocio en el puesto 86, la única gallega que ha conseguido entrar en el listado. Por si nos hacía falta un recordatorio de que el Val do Salnés sigue siendo la cuna del albariño de culto.