El bar de Sevilla donde no pasarás hambre hasta la cena: así es el desayuno más bruto (y barato) de la provincia

El mejor restaurante de carretera de Sevilla, "especialmente para desayunar". El presentador sevillano Roberto Leal, natural de Alcalá de Guadaíra, no tiene dudas cuando le preguntan por los imprescindibles de su tierra, esos lugares a los que siempre intenta volver para disfrutar de su calidad, sabor y autenticidad. Y entre todos ellos, destaca un bar que se presenta como el favorito del comunicador y que se ha hecho viral por el enorme tamaño de sus tostadas, con unos 40 centímetros de largo.