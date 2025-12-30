El bar de Sevilla con la carta "más barata de la provincia": con sus platos a 2 euros

Este negocio sevillano abrió sus puertas por primera vez este pasado mes de octubre.

Un bar bueno, bonito y barato que encontrarás en la preciosa ciudad de Sevilla. / Istock

Sevilla ha sumado en uno de sus municipios más emblemáticos un nuevo bar que ofrece "la carta más barata de la provincia".

¿Viajas a Sevilla? Anótate este bar.

Así lo aseguran los propios clientes de la Abacería Pan & Vino, situada en el centro de la ciudad de Écija, que abrió sus puertas por primera vez este pasado mes de octubre para ofrecer "tradición y calidad".

Así, esta nueva abacería dispone de todo tipo de entrantes desde 2,5 euros hasta un máximo de 3,5 euros, como ensaladilla de gambas o atún, gildas, salmorejo, espinacas labradas, cóctel de marisco, bravas o boquerones en vinagre.

Cazuelas calientes entre 2,5 y 3 euros

Los comensales también pueden disfrutar de una amplia variedad de cazuelas calientes por entre 2,5 y 3 euros, como sus callos, riñones al Jerez, carne en salsa, carne con tomate o carrilada.

Además, su carta se compone de todo tipo de fritos por 3 euros, como lagrimitas del corral, croquetas de la abuela o de rabo de toro y mini San Jacobos.

Tablas de chacinas: precios y productos

A estos se unen sus tablas de chacinas, que tienen un precio de entre 4 y 8 euros, con productos como el jamón ibérico, salchichón ibérico de bellota, caña de lomo ibérico de bellota, queso de oveja añejo, queso de cabra Payoyo y chicharrón de Cádiz.

Quienes prefieran disfrutar de sus conservas, pueden hacerlo desde los 5 euros, con opciones como la caballa en aceite de oliva, la ventresca de atún, la melva Almadraba o los chipirones.

Molletes a 2,5 euros en este nuevo bar de Écija

Además, los clientes pueden degustar alguna de sus tostas por 4 euros, con opción de pedir el pan sin gluten y con sabores como anchoas del Cantábrico con tomate natural, el salmón con queso crema, el de lomo de orza con mojo picón o 'El nido', con tomate, jamón, pimiento, huevo de codorniz y patatas paja.

Todo ello se puede probar en su local de la Plaza de España los martes, miércoles, jueves y domingos de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a cierre; mientras que los viernes y sábados, el horario es de 12.00 hasta el cierre. El lunes, por su parte, el negocio permanece cerrado.

