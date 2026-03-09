El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: "Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega"

Tradicionalmente, se ha señalado al bar El Rinconcillo como el más antiguo de toda Sevilla, un negocio que se inauguró en 1670 y que se mantiene abierto a día de hoy. Sin embargo, existe otro restaurante en la capital hispalense, Las Escobas, que abrió sus puertas casi 300 años antes, pero que durante su larga historia ha sufrido distintos cambios, cierres y reaperturas hasta convertirse en la actualidad en un emblema de la cocina tradicional sevillana.