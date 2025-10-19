Este es el bar de Málaga que ofrece tapas "de toda la vida" a 1,50 euros: está en uno de los pueblos más visitados de la provincia

Este bar que permite a sus clientes comer por menos de diez euros por persona cuenta con la distinción de ofrecer una amplia variedad de tapas tanto de cocina tradicional como exótica e innovadora por solo 1,50 euros. Para ello, los ciudadanos deben acudir a este rincón situado entre la serranía de Ronda, la depresión de Antequera y el valle del Guadalhorce, en este pueblo de origen árabe que cuenta con una fisionomía de calles estrechas y casas blancas.