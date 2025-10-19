Este es el bar de Málaga que ofrece tapas "de toda la vida" a 1,50 euros: está en uno de los pueblos más visitados de la provincia
Este negocio permite a sus clientes disfrutar de un entorno único con sus platos de comida tradicional
"Tapas de mojeteo y cuchareo de toda la vida". Así definen sus clientes uno de los bares de la provincia que ofrece comida "buena, bonita y barata" en uno de los pueblos más visitados de todo el territorio malagueño. Se trata del bar 'El Millán', un local situado en municipio malagueño de Ardales, conocido por albergar, entre otras joyas naturales, el Caminito del Rey, uno de los entornos más visitados de toda Andalucía.
Este bar que permite a sus clientes comer por menos de diez euros por persona cuenta con la distinción de ofrecer una amplia variedad de tapas tanto de cocina tradicional como exótica e innovadora por solo 1,50 euros. Para ello, los ciudadanos deben acudir a este rincón situado entre la serranía de Ronda, la depresión de Antequera y el valle del Guadalhorce, en este pueblo de origen árabe que cuenta con una fisionomía de calles estrechas y casas blancas.
Un bar que muchos han descubierto al adentrarse en este municipio localizado a 45 minutos de Málaga capital que ha sido declarado municipio turístico por la Junta de Andalucía al no solo albergar el Caminito del Rey, que cada año acoge a 300.000 personas, sino también entorno como la Cueva de Doña Trinidad Grund, con increíbles pinturas rupestres, el Castillo de Turón, el Castillo de la Peña o el Puente de la Molina.
Además, esta zona se presenta como una gran alternativa para los amantes del aire libre al ofrecer gran cantidad de instalaciones de acampadas y rutas por su extraordinaria geografía.
Y para todos ellos, se ha presentado como una parada obligatoria en el camino el bar 'El Millán', que cuenta con una gran cantidad de platos que se pueden pedir tanto en forma de tapa como de ración, entre los que destacan la carrillera en salsa con patatas, la ensaladilla rusa, callos, bacalao gratinados o sus conocidos pitiflanes, que recuerdan a las lagrimitas de pollo.
Tapas a 1,50 y raciones a 10 euros en este pueblo de Málaga
Además, su extensa carta incluyen platos como la tostada de quesos, tortilla de camarones, jibia frita, brocheta de gambas, nido de gula, salmón en vinagre, rollo de bacon, piquillo de carne, rollo Sajonia, porra o pipirrana, entre otros muchos.
Todos ellos se puede degustar en este local situado en la calle Fray Juan número 3 a un precio de 1,50 euros en el caso de las tapas, así como a 8 euros si se desea degustar en forma de media ración o 10 euros en el caso de querer la ración completa.
