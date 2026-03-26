El bar-capilla de Sevilla repleto de vírgenes, palios y su propia 'sangre de Cristo': "La duquesa de Alba era una de sus clientes más fieles"

Así, los clientes pueden disfrutar de los mejores combinados en sus mesas y su barra, que está coronada por un palio de Semana Santa, mientras que por todo el establecimiento se pueden contemplar desde imágenes como las de la Virgen del Rocío, la Virgen de la Dolorosa o el Cristo de Jesús del Gran Poder, así como otras tallas y creaciones artísticas.