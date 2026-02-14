'Alubia y torrezno', una de las mejores tapas con legumbres de España se elabora en Aragón

Una de las mejores tapas españolas se prepara en Aragón
Una de las mejores tapas españolas se prepara en Aragón / TONO BALAGUER

Ariel Munguía, cocinero del restaurante Canfranc Express, en Huesca, ha obtenido el tercer premio en el III Campeonato Nacional Destapa Las Legumbres-Tierra de Sabor de Valladolid, en el que se ha alzado con el primer premio la cocinera Sharon Abellán Verdú, del establecimiento Budweiser y representante de Valencia. La chef ha conquistado al jurado con su tapa 'Raíces de tiempo', elaborada con Judión de la Granja (Segovia) como ingrediente principal y concebida como una reinterpretación de la tradición culinaria en clave innovadora, ha informado la organización del certamen en un comunicado.

Adriana Fernández

El segundo premio ha recaído en Rocío Maya, de Taberna de Noa, de Extremadura, por 'Destapa la Merendola', mientras que el tercer puesto ha sido para Ariel Munguia Martínez, de Canfranc Express, de Aragón, por 'Alubia y torrezno'. El jurado, presidido por la chef Pepa Muñoz, ha valorado la creatividad, la técnica y el sabor de las propuestas presentadas por finalistas de toda España.

Diferentes legumbres

Diferentes legumbres

 / TONO BALAGUER

La jornada se ha completado con un foro científico-culinario y el acto institucional del Día Mundial de las Legumbres, donde se ha destacado el papel de Castilla y León como referente en producción, calidad y proyección gastronómica de estos alimentos.

Tags _
España
Aragón
Comida
tapeo

Síguele la pista

  • Lo último