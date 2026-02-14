'Alubia y torrezno', una de las mejores tapas con legumbres de España se elabora en Aragón

Ariel Munguía, cocinero del restaurante Canfranc Express, en Huesca, ha obtenido el tercer premio en el III Campeonato Nacional Destapa Las Legumbres-Tierra de Sabor de Valladolid, en el que se ha alzado con el primer premio la cocinera Sharon Abellán Verdú, del establecimiento Budweiser y representante de Valencia. La chef ha conquistado al jurado con su tapa 'Raíces de tiempo', elaborada con Judión de la Granja (Segovia) como ingrediente principal y concebida como una reinterpretación de la tradición culinaria en clave innovadora, ha informado la organización del certamen en un comunicado.