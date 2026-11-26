La tapa es un “emblema internacional de la gastronomía española ampliamente reconocido, y que funciona como símbolo de socialización y momentos compartidos”. Así lo recoge el Plan Internacional de la Gastronomía Española presentado este 2026 y elaborado a partir del diálogo con más de 120 profesionales gastronómicos y en coordinación con tres ministerios: Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía, Comercio y Empresa e Industria y Turismo. La sexta medida de este plan es reconocer la tapa española como patrimonio cultural vivo e impulsar en la Unesco su candidatura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “¡Yo no sé por qué todavía no lo es!”, nos comenta la protagonista de esta entrevista, Adrienne Chaballe, que es ya toda una embajadora de la tapa gracias al programa de televisión que presenta en La 2 desde 2024: De tapas por España.

De tapas por Sevilla. / Johnny Greig

Tras haber grabado episodios en 48 ciudades y haber probado y mostrado unas 700 tapas de nuestra gastronomía, Adrienne lo tiene claro: “El arte que tenéis de comer de pie en España dice mucho de vosotros. La tapa habla de una forma de ser y es compartir, es probar, es opinar. Puedes comer una croqueta en cada parte de España, pero lo que genera una croqueta es una excusa; la tapa es una excusa para relacionarse. Y para mí es parte imprescindible del patrimonio cultural de España. Irse de tapas es una riqueza cultural que solamente es de España y que tiene que ser patrimonio”. De hecho, el 97,7 % de los encuestados en el último informe de Hostelería de España El tapeo en España considera que es una costumbre social que nos define como país (otros datos muestran que el 80,7 % prefiere las tapas tradicionales y que la tortilla, la ensaladilla y las patatas bravas —en ese orden— son las favoritas de los españoles; el jamón, la de los extranjeros).

Adrienne Chaballe, presentadora. / DTXE Mérida horiz

Adrienne reflexiona sobre esa representación del territorio transmitida por la tapa: “Tú viajas, haces 20 kilómetros, y ya casi cambia radicalmente la tapa. Esta representa el territorio, el paisaje y la manera de ser de la gente. La cultura no se puede separar de la gastronomía en España, están vinculadísimos. Es como viajamos todos; yo voy a un sitio y digo: ¿qué se come aquí? Tapear es encontrarte con gente, cambiarte de bar, comer de pie, asomarte a una barra y eso le da muchísimo valor a España”.

De tapas por España ha llevado a Adrienne a recorrer todo el país, acompañada por un gran equipo “que se encarga de la localización, los restaurantes...”. Entre sus flechazos gastronómicos están Cuenca (“con ese morteruelo superrico”), Palencia (“su lechazo me volvió loca”) y Jaén. De esta última destaca: “Para mí es una gran desconocida y tiene una huerta tan increíble... Siempre se habla del aceite de oliva, pero yo comí ahí, por ejemplo, la pipirrana, que demuestra muchísimo cómo es la gente de Jaén. Personas supergenerosas, superhumildes…”.

El primer programa de Tapas por España se grabó en la ciudad de Córdoba. / Istock / massimo colombo

Gastronomía familiar

El amor por la gastronomía le viene de familia a Adrienne: su bisabuela regentaba un hotel con restaurante en Malmedy, Bélgica, su lugar de origen, y su abuelo era chef y profesor en la escuela de hostelería de Spa. “¡Imagínate lo que cenábamos en Navidad en mi casa!”, dice entre risas. “De ahí me viene esa relación con la materia prima y entender de dónde viene el producto. Y luego, mi madre es una gran cocinera y mi padre es un superdisfrutón, y cada vez que me llevaba a la universidad, buscaba una excusa para ir a un restaurante. Recuerdo ir a la trastienda de un asturiano, que me inició en la gastronomía española allí en mi pueblo. Fíjate”. Hace ya casi 19 años que Adrienne se instaló en Sevilla, pero vuelve de vez en cuando a Malmedy, “una ciudad muy chiquitita de 11.000 habitantes en la parte francófona de Bélgica, pero cerca de Alemania” y que, por supuesto, nos recomienda. “Está a los pies de las Hautes Fagnes, una zona con turberas, bosques, pasarelas de madera, es casi nórdico. Muy cerca está el castillo de Reinhardstein, superbonito, por el valle del Warche. Y también tenemos abadías trapenses donde los monjes hacen cerveza y quesos”.

Mirador Tournante Roche, una reivindicación de la presentadora en nombre de Bélgica. / @David Samyn/WBT

Y mientras los productos de abadía la esperan en Malmedy, Adrienne tapea por las calles sevillanas y pasea por el Guadalquivir observando Triana desde la otra orilla. “Me gusta mucho de Sevilla que todavía tiene un tamaño que permite vivir en barrios y cada barrio mantiene su carácter. Para tapear, la Judería y Santa Cruz son preciosos y todavía hay bares de toda la vida donde puedes tomar un buen jamón; en Las Teresas, por ejemplo. Y me gusta muchísimo perderme por el barrio del Museo y el de San Vicente. El domingo hay artistas que exponen sus obras en la plaza del Museo [Adrienne es gran fan del arte urbano] y es una zona un poco menos bulliciosa donde encontrar bares de tapeo muy interesantes”. Su amplio conocimiento del medio ha llevado a que su familia la apode “Adripadvisor”, pero no le molesta: “Llevar a la gente que quiero a los sitios que les he recomendado, y que luego me den el feedback de que están satisfechos y contentos con mis recomendaciones, para mí es increíble. Es mi manera de disfrutar y compartir ese hedonismo que me representa mucho”.