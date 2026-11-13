Casi 80 bares y tabernas en 150 metros: la meca del tapeo en España está a los pies de un Patrimonio Mundial, donde se comen los "tigres, cocodrilos", y el mejor marisco del Atlántico
La Rúa do Franco concentra en apenas 150 metros una oferta gastronómica que enlaza su origen medieval con las costumbres actuales de tapeo entre vecinos, estudiantes y visitantes.
Casi nada pasa por casualidad, y menos la tradición popular. Nos remontamos a la Edad Media, cuando los peregrinos cruzaban al otro lado del Pirineo para saludar Compostela. La entrada se hacía por la Porta Faxeira, la puerta sur del casco antiguo, y a los caminantes, así como a los hombres libres y también a los extranjeros que se instalaban en la ciudad, se les llamaba francos, un primer indicativo del lugar que les acogería. Antes de llegar a la catedral los viajantes pasaban por una calle estrecha de piedra donde, casualidades, los taberneros habían abierto sus negocios para darles de comer y de beber, y fue de esta coincidencia que la calle tomaría su nombre, siendo la Rúa do Franco.
Hoy su función es la misma, y en el corazón de la ciudad de Santiago de Compostela, esta recibe a locales y visitantes con una exposición de manjares que nada tiene que envidiar a famas como la del Laurel. Entre sus casas de piedra y a penas 150 metros, se reparten casi 80 bares, tabernas y restaurantes y en sus esas estudiantes, vecinos y peregrinos disfrutan de los manjares de la gastronomía gallega.
La calle de los francos
Desde la mencionada puerta, la rúa do Franco sube hacia la praza do Obradoiro, a la que desemboca por la praza de Fonseca, por lo que el paseo termina directamente en la catedral. Y por mucho que apetezca, no dejemos que la gula nos ciegue, porque el solo camino ya es espectacular: un paseo por la herencia medieval de esta ciudad histórica entre fachadas originales, símbolos tallados en piedra y la permanente imagen de la vieira, marcando los edificios del cabildo de la catedral; el árbol, como emblema del monasterio de San Martín Pinario y las cinco estrellas, que corresponden al escudo de la Universidad de Santiago.
Al final de la calle se levanta el Colegio de Fonseca, fundado en la primera mitad del siglo XVI por el arzobispo Alonso de Fonseca III, y considerado el primer edificio propiedad de la Universidad. La fachada es renacentista y dentro guarda uno de los claustros más monumentales de la ciudad, así como la Sala de Grados, con un artesonado de madera, donde hoy está la biblioteca universitaria. En la misma calle están también la capilla y la fuente del Apóstol, cuyas aguas, como cuenta la tradición, se volvieron milagrosas cuando pasaron por allí los bueyes que llevaban los restos de Santiago.
Un vino y una tapa en cada barra
De vuelta en la rúa do Franco, la costumbre es ir de bar en bar, tomar un vino y picar algo en cada sitio. La mayoría de las barras sirven vino de la propia casa, en cunca, el cuenco de cerámica blanca típico de Galicia; y en las cartas se repiten platos como el pulpo á feira, los pimientos de Padrón, zorza, raxo, empanada, lacón y, si el bolsillo no se resiente, marisco de las rías, como nécoras, centollas o bueyes.
Ahora, recomendaciones: en el bar O 46, la fama está en el pulpo y el lacón, y sirve el vino en cuncas. Un poco más arriba, en el número 37, A Taberna do Bispo prepara pinchos y raciones como la cazuela de bacalao o las croquetas. En la travesía do Franco, el bar Trafalgar se ha hecho conocido por sus "tigres", unos mejillones picantes, y en Vila 64, el antiguo Abellá, sirven los "cocodrilos", unos filetes de cerdo a la plancha sobre patatas fritas.
"Menos el pulpo, traemos todo de la praza de Abastos"
Paralela a la rúa do Franco corre la rúa da Raíña, que forma con ella el gran circuito del tapeo compostelano. Allí está O Gato Negro, una de las tabernas más antiguas de Santiago, abierta desde principios de los años veinte y famosa por sus chocos en tinta, almejas en salsa, hígado encebollado, empanadas y marisco de temporada, además del vino de la casa, ribeiro de barril. "Menos el pulpo, traemos todo de la praza de Abastos, donde vamos a comprar prácticamente cada día", contaba su propietario, Xoán Costoya, cuando la Guía Repsol reconoció la taberna. En la misma calle, en el número 25, el bar Orella tiene en el nombre su especialidad, porque orella es oreja en gallego, y aquí la sirven aliñada.
Del rally París-Dakar al Obradoiro
En estas dos calles nació una de las tradiciones estudiantiles más conocidas de Santiago, el rally París-Dakar. Los universitarios recorrían las tabernas de la rúa do Franco y la rúa da Raíña, tomaban un vaso de vino en cada una y contaban un chiste antes de pasar a la siguiente. La ruta empezaba en un bar llamado París y terminaba en otro llamado Dakar, de ahí el nombre que referencia a la famosa carrera.
Al final del recorrido, sea cual sea el número de paradas, el camino desemboca en el Obradoiro, fín de peregrinación de sea cual sea el viajero -o el camino-. Pero no te des por vencido sin probar el postre de la ciudad, la tarta de Santiago, de almendra y con la cruz de la orden de Santiago dibujada en azúcar glas. El recuerdo perfecto para el visitante, y fantástico souvenir para su regreso.
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