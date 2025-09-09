Si no has pasado por aquí, no has estado en Madrid: el local con 66.000 reseñas que es todo un emblema de la capital

Hubo una vez que me vi en la situación de tener que enseñarle Madrid a un inglés. Por aquel entonces yo contaba con 22 años y, como madrileña nacida y criada en la capital, se daba por supuesto que conocía mi ciudad como la palma de mi mano. No obstante, como la mayoría de madrileños nacidos y criados aquí, la realidad era que yo me sabía mi barrio, la zona universitaria y los antros a los que salía los fines de semana. No obstante, armada con un mapa, me aventuré por el Madrid de los Austrias dispuesta a explicar la Plaza Mayor, las casas a la malicia y el Palacio Real como si fuera portadora del paraguas amarillo de un Free Tour.