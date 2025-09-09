Si no has pasado por aquí, no has estado en Madrid: el local con 66.000 reseñas que es todo un emblema de la capital
En una visita a Madrid, esta parada es tan obligatoria como la del oso y el madroño.
Hubo una vez que me vi en la situación de tener que enseñarle Madrid a un inglés. Por aquel entonces yo contaba con 22 años y, como madrileña nacida y criada en la capital, se daba por supuesto que conocía mi ciudad como la palma de mi mano. No obstante, como la mayoría de madrileños nacidos y criados aquí, la realidad era que yo me sabía mi barrio, la zona universitaria y los antros a los que salía los fines de semana. No obstante, armada con un mapa, me aventuré por el Madrid de los Austrias dispuesta a explicar la Plaza Mayor, las casas a la malicia y el Palacio Real como si fuera portadora del paraguas amarillo de un Free Tour.
Aunque no tenía un profuso conocimiento de mi ciudad natal, sí que conocía –de nombre, al menos– las paradas imprescindibles. Y una de ellas era la chocolatería San Ginés.
La historia de la legendaria chocolatería San Ginés
Su fama no es de ayer. Se trata de uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad. Inaugurada en el año 1890 como mesón y, ya en 1894, transformada en churrería, el café toma el nombre del pasadizo en el que se encuentra, el pasadizo de san Ginés, junto a la Puerta del Sol.
Su éxito despuntó cuando los asistentes al Teatro Eslava, ubicado a pocos metros, adquirieron la costumbre de tomarse un chocolate con churros al finalizar la función. Décadas después, y gracias a su horario nocturno todo el año, fue también punto de recuperación logística para aquellos que salían de la discoteca Joy Eslava, ubicada en el mismo local que el teatro.
La tradición se extendió hasta nuestros días y más allá de los confines del barrio, de forma que cumplir el objetivo de inaugurar el Año Nuevo con unos churros de San Ginés supone estar dispuesto a hacer una cola kilométrica.
La fama de la chocolatería San Ginés
Uno de sus grandes encantos es que el local no parece haber cambiado ni un ápice desde su apertura. Ya en 2025 mantiene la estética de una cafetería de finales del siglo XIX. Su espacio se divide en dos plantas con mesas de mármol blanco, su mostrador revestido de azulejos es toda una joya y su fachada, con la puerta acristalada pintada de verde, un emblema.
Le han salido unos cuantos hijos: tuvo un hermano gemelo en Tokio, en el barrio de Shibuya, abierto de 2010 a 2011; y otro en Shanghái. Además, tuvo tres sucursales en Ciudad de México, todas ellas cerradas este año; y a día de hoy hay chocolaterías San Ginés abiertas en Marbella, Lisboa, Austin (Texas), Miami Beach (Florida) y en el Mercado de los Carruajes de Buenos Aires (Argentina).
Aun así, el local principal sigue siendo toda una atracción. Con más de 66.000 reseñas acumuladas en Google y una puntuación global de 4,2 estrellas, la chocolatería San Ginés sigue siendo, como decía al principio, parada obligatoria para aquellos que visitan Madrid por primera vez, especialmente si vienen de un país en el que se llama churro a cualquier cosa (generalmente reblandecida y mantecosa). Y, si acaso vas por allí, no olvides que el precio del tíquet no paga solo dos porras y una taza de chocolate caliente. Paga la tradición, la historia, el salto atrás en el tiempo y, sobre todo, paga el fijar un nuevo estándar de a qué debería saber un churro. Y eso, para un extranjero, no tiene precio.
Síguele la pista
Lo último