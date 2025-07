Rioja, 100 años de paisaje, vino y viaje al alma de España

Paisajes serenos, pueblos con historia, bodegas que parecen museos… Visitar Rioja es descubrir una España interior, alejada de las prisas, donde el tiempo se mide en añadas y las distancias se recorren a ritmo pausado. “Lo que más valoran los visitantes extranjeros es la tranquilidad”, cuenta Salazar. “Aquí no hay masificación, sino autenticidad. Y el lujo de una copa al atardecer en medio del silencio”. Más allá del turismo y la cultura, Rioja representa también un compromiso con el consumidor. Detrás de cada etiqueta hay trazabilidad, control de calidad y respeto por el origen. “Si no sabes qué pedir, pide un Rioja. No falla”, resume Tapiador. Una recomendación que bien podría ser un lema para el viajero: empezar el camino por lo seguro… y dejarse sorprender.