Nanako, el japonés secreto con menú omakase con extra de 'value for money'

En tiempos de Instagram, cuando ya no cabe ni un 'más es más' en los restaurantes, convertidos en 'show businesses' (decoración espectáculo, comida espectáculo, espectáculos espectáculo), parece que todo funciona en base a eso.. Y al dinero. Pocos lugares respiran ese 'value for money' (o ese sentir que lo que has gastado ha merecido la pena): no salen en vídeos expertos en generar gastrovirales, no los frecuentan las influencias tras sus eventos, pero si te lo cuentan con tanta pasión como saboreas en cada plato, vas. Y te enamoras.