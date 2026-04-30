Con 200 metros y 60 locales, la calle de Logroño con los 7 bares donde se come la mejor tapa de España: cuestan menos de 2 euros, es “la senda de los elefantes” y la consideran el secreto de los riojanos

Existe una calle en el corazón de Logroño donde se concentra la mejor propuesta gastronómica de tapas de La Rioja. Una arteria de apenas 200 metros de largo en la que se concentran los más de 60 locales que conforman su propuesta.

Adriana Fernández

Conocida como la "Senda de los Elefantes", recibe su nombre porque, según dicen en Logroño, quien intenta completar esta ronda de tapeo acompañada, siempre, de un buen vino, acaba con una buena "trompa" y caminando a cuatro patas, una “senda” gastronómicaque se ha ganado un hueco en la mismísima Guía Repsol.

Calle Laurel, Logroño / Istock / Lee Hyoung Ho

Los ocho locales por excelencia

Sabrás que has llegado al vislumbrar a lo lejos la calle, un paso estrecho de balcones forjados y fachadas de no más de cuatro pisos, los locales se suceden pequeños y alargados, con barras de madera, neones, carteles, persianas metálicas y un paso angosto donde la falta de espacio hace protagonista al bullicio.

Así, si quieres conocer sus encantos pídete un corto de cerveza o un cosechero, un vino joven de La Rioja, y prepárate para empezar esta ruta de siete indispensables:

Calle Laurel, Logroño / Istock

La Tavina

Al inicio del camino, en la esquina con Capitán Gallarza, este local moderno que combina tienda y barra ofrece pinchos elaborados desde 1,90 euros. Si buscas un toque salado prueba su careta de cerdo crujiente, pero si no te convence su ensaladilla gourmet le hace justa competencia.

Al estar a la entrada de la calle es el punto de inicio perfecto para nuestro recorrido.

Bar Blanco y Negro

En la mítica Travesía de Laurel, en el paso más estrello de la vía, el bar Blanco y Negro ostenta el local más antiguo de la calle, y visitarlo es, además de una experiencia gastronómica, todo un viaje en el tiempo. En su pequeña barra pide el clásico “matrimonio”, un pequeño bocatito de anchoa blanca, boquerón y pimiento verde. El precio estimado de este local es de 1,90 euros.

Las tapas son sin duda uno de los iconos de la esencia española / Istock

Bar Cid

A lo largo de la Travesía las opciones se suceden con una variedad infinita de tapas entre las que elegir. En el caso del bar Cid la disyuntiva no llegan muy lejos, ya que es famoso, precisamente, por la sencillez de su producto, un matiz que desde luego no le resta en importancia.

Con solo una plancha caliente y género de primera calidad, las setas a la plancha de este bar, acompañadas de su salsa secreta de ajo y perejil te llevarán a sus puertas atraído por el olor de su cocina.

Si quieres disfrutar de la calle sin sentir que te falta el aire, visítala entre semana, cuando la vida local se abre paso entre los bares para despedir “el penúltimo”.

El Pechas

Imprescindible para los amantes de la casquería, su especialidad es la oreja de cerdo rebozada, a elegir entre con o sin picante, una tapa famosa por su textura y un sabor inigualable que podrás probar por un aproximado de 1,80 euros.

Bar Jubera

En el ecuador de la calle, “las bravas” marcan la diferencia: un local de toda la vida donde el protagonista es el plato, famoso por regentar la mejor salsa brava de la ciudad.

Podrás probar sus patatas desde 1,80 a 2 euros.

Calle Laurel, Logroño / Istock

Bar Donosti

Cerca del Jubera y competencia del Bar Cid, el Donosti es parada obligatoria para los amantes de los hongos, famoso por su pincho de Champiñón con gambas en una ciudad donde este producto destaca entre los favoritos.

Bar El Muro

Y para cerrar esta ruta, si es que consigues finalizarla, el linde con Bretón de los Herreros recoge el Bar El Muro, donde su pincho, nos vas a perdonar, es “cojonudo”: Huevo de codorniz, chorizo picante y pimiento sobre pan, este pincho de curioso nombre da un giro a los ingredientes de siempre, en una combinación perfecta con al que dar fin a la ruta con un buen sabor de boca.