El 20 de diciembre este pueblo de Málaga se convierte en "la capital mundial de las migas": una Fiesta de Interés Turístico Nacional y la región con el mejor clima de Europa

En las casas de campo de la Axarquía, comarca del este de Málaga, el pan duro no es menos importante que cualquier otro producto de la alacena. Pasados uno o dos días, este se desmenuza, se deja humedecer y se fríe despacio en aceite de oliva con ajo hasta que queda suelto y dorado, un plato que alimentó y alimenta a jornaleros -tradicionalmente- y familias de cortijo durante el invierno. Eran las llamadas "comidas de aprovechamiento".

Plato de "migas", hecho con migas, carne, pimentón, huevo, aceite y ajo. / Istock / gustavomunoz

A comienzos de los años ochenta, el Ayuntamiento de Torrox decidió honrar esta tradición con una fiesta a ese plato humilde, y desde 1983 se celebra el domingo anterior a Navidad: el Día de las Migas, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que este 2026 celebra su 45.ª edición, el 20 de diciembre.

Sara Fernández García

Un domingo de migas antes de Navidad

La fiesta empieza por la mañana en la plaza de la Constitución, el corazón del casco antiguo, con las actuaciones de los coros del pueblo, de Coros y Danzas de Torrox y de pandas de verdiales, la música tradicional de los montes de Málaga, junto a la banda municipal y otras bandas invitadas. A mediodía empiezan a servirse las migas a todo el que quiera probarlas, acompañadas de ensalada arriera, con bacalao y naranja, y de un vaso de vino del terreno. En la edición de 2025, la organización calculó que se habían usado unas seis toneladas y media de ingredientes.

El vino tiene su propio protagonismo. En la Axarquía se elabora sobre todo con uva moscatel, y en las semanas previas a la fiesta se celebra un concurso de vino local en el que participan los productores del municipio. Las migas comparten espacio con el mercado de La Almazara, y por la tarde la plaza sigue con música y baile. En las semanas anteriores se presenta también el cartel de la fiesta, que cada año sale de un concurso abierto.

Mural de azulejos en Torrox y Fiesta de la Migas / © El Mango Azul - Andaluciamia - 2026

El pueblo con el mejor clima de Europa

Siendo justos con el pueblo, no mienten en lo que presumen, y es que la empresa meteorológica MeteoGroup, se encargó de demostrar que este título era sencillamente: cierto. Los expertos compararon los datos de Torrox con los de otras 21 ciudades de la costa mediterránea, y la temperatura media ronda los 18 grados, con mínimas en invierno que casi nunca bajan de 3,7 y unas 2.900 horas de sol al año, una cifra parecida a la que registra la estación de AEMET del aeropuerto de Málaga.

El porqué está en el relieve. Detrás del pueblo, las sierras de Tejeda y Almijara se levantan como un paredón que frena los vientos fríos del norte, mientras que al otro lado, el Mediterráneo hace de agente que suaviza las temperaturas, generando un curioso clima que permite el cultivo de alimentos como aguacates, chirimoyas, mangos y nísperos al aire libre, difíciles de conseguir en otras partes de España.

Vista sobre la sierra de Tejeda y Almijara / © El Mango Azul - Andaluciamia - 2026

Del pueblo blanco a la costa

La parte más antigua de Torrox se extiende a unos kilómetros del mar, sobre una ladera con calles estrechas y casas encaladas que conservan el trazado de la época andalusí. En el centro, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se levanta sobre la antigua mezquita, restaurada en estilo barroco a mediados del siglo XVII, mientras que a pocos pasos el convento de Nuestra Señora de las Nieves, de estilo mudéjar, presenta el templo donde se venera a la patrona.

Leyendas y curiosidades Hay quien defiende que en Torrox nació Almanzor, el caudillo que dominó Al-Ándalus a finales del siglo X, y por eso el pueblo le ha dedicado una plaza.

Faro de Torrox en Torrox Costa en Málaga / Istock / TONO BALAGUER

Ya en la costa, junto a la desembocadura del río, un faro del siglo XIX funciona como centro de interpretación del yacimiento romano de Caviclum, donde se conservan las piletas en las que se salaba pescado y se elaboraba garum, la salsa fermentada que se vendía por todo el Imperio, junto a una villa con termas, hornos de cerámica y una necrópolis. A su alrededor se extienden los nueve kilómetros de playas del municipio, como la de Ferrara, con bandera azul, o las de El Morche y Calaceite, que en diciembre se aprovechan para pasear junto al mar o comer al sol en una terraza el mismo fin de semana de las migas.