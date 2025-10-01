10 restaurantes de Barcelona que amamos en otoño y donde se puede comer por menos de 50 euros

Hemos elaborado un listado con aquellos restaurantes de Barcelona que no solo nos encantan por su oferta gastronómica o su sugerente diseño, sino que tienen precios acordes con su calidad y por debajo de los 50 euros. Sí, estos restaurantes no solo figuran entre nuestros favoritos: también reúnen valoraciones muy altas por parte de los usuarios en la plataforma de reservas online TheFork, donde están disponibles. Además de una comida riquísima, muchos de ellos ofrecen vistas espectaculares y todos tienen una decoración elegante y con mucho estilo.