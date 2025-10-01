10 restaurantes de Barcelona que amamos en otoño y donde se puede comer por menos de 50 euros
Compartimos nuestra ruta favorita de restaurantes barceloneses donde el precio y la calidad van de la mano. Propuestas mediterráneas, catalanas, asiáticas o de fusión, muchas veces con vistas espectaculares y en locales preciosos para disfrutar del entretiempo. ¡Buen apetito!
Septiembre y el comienzo del otoño pueden ser momentos estupendos y disfrutables (sí, en serio), ya que es cuando la oferta cultural y gastro se multiplica y todo se pone en marcha de nuevo. Comienzan nuevos musicales, expos, conciertos, estrenos de película y... restaurantes donde reencontrarnos y conectar con amigos.
Hemos elaborado un listado con aquellos restaurantes de Barcelona que no solo nos encantan por su oferta gastronómica o su sugerente diseño, sino que tienen precios acordes con su calidad y por debajo de los 50 euros. Sí, estos restaurantes no solo figuran entre nuestros favoritos: también reúnen valoraciones muy altas por parte de los usuarios en la plataforma de reservas online TheFork, donde están disponibles. Además de una comida riquísima, muchos de ellos ofrecen vistas espectaculares y todos tienen una decoración elegante y con mucho estilo.
Mira nuestros 10 restaurantes favoritos por menos de 50 euros de Barcelona:
SINTONÍA | Precio medio, 45 euros
Dirección: Carrer del Rosselló, 249, 08008 Barcelona
Por un precio medio de 45 euros encontrarás una carta de cocina de tradición renovada, con muchas horas de elaboración detrás y aun más sabor. Su menú degustación, que incluye exquisiteces como ostra poget con Bloody Mary mexicano y pico de gallo o ssam de cochinillo, es nuestra opción favorita. Sí, este cuesta 55 euros, 5 euros más de lo hemos prometido en el titular, pero es que está riquísimo y tiene mucha variedad (también incluye bonito soasado o croissant ahumado). Si no, siempre puedes comer a la carta (el steak tartar tiene decenas de fans), que implica una cuenta menor. El local es elegante y el servicio, superatento. ¡Sobresaliente!
LA DAMA | Precio medio: 50 euros
Dirección: Avinguda Diagonal, 423, 08036 Barcelona
Se trata de un restaurante señorial, ubicado en un edificio Art Noveau espectacular en plena Diagonal y con una cocina reinventada con gusto contemporáneo. ¿Sus especialidades? Carnes de vaca gallega, pescados de lonja o el carpaccio de ternera con chimichurri y rabanitos. La calidad y una atmósfera elegante y acogedora son su sello. También el servicio, aseguran muchos usuarios en TheFork (y coincidimos con ellos completamente).
LA PLASSOHLA | Precio medio: 35 euros
Dirección: Vía Laietana, 49, 08003, Barcelona.
En las valoraciones de los usuarios de TheFork saca una nota "excelente" (por encima del 9 sobre 10) y se destaca su buena relación calidad/precio. El ambiente, tranquilo y sofisticado, y sus grandes ventanales a Vía Laietana acompañan una carta de la que te recomendamos el ceviche de pulpo con calamares y el steak tartar. ¡Delicioso! Más: el personal, siempre con una sonrisa, es otro de sus puntos fuertes. Un restaurante para repetir varias veces.
CASA DE COMIDAS BUENAVISTA | Precio medio: 33 euros
Dirección: Rda. de Sant Antoni, 84, 08001 Barcelona.
Esta casa de comida típica catalana es un rincón tranquilo, bonito, elegante, gustoso,y con una cocina genial. Sobre todo, sus postres y su carta de cavas cuentan con muchos estusiastas. También, las croquetas de pollo asado, el pollo con cigalas (con una salsa buenísima) y el canelón de pollo con salsa de boletus, todo muy bien presentado y con materia prima top. Todo el mundo dice lo mismo: no falla.
STUDIO MIRAMAR | Precio medio: 50 euros
Dirección: Plaça de Carlos Ibáñez, 3, 08038, Barcelona.
Las vistas y ubicación de este restaurante situado en la falda de la montaña de Montjuic enamoran. A eso hay que añadirle un bogante a la Formentera muy rico y unos arroces (hay marinero, de pato con shitake y berenjena, con bogante...) estupendos (se trata de cocina contemporánea de mercado basada en buen producto). Por cierto, si se mantiene el buen tiempo siempre puedes reservar en su terraza, bastante amplia. A partir de octubre hay, además, menú de lunes a viernes muy interesante por unos 30 euros.
IKIBANA SARRIÀ | Precio medio: 40 euros
Dirección: Carrer del Dr. Fleming, 11, 08017, Barcelona.
No somos sus únicas fans: el nombre de este restaurante, un espacio espectacular de 260 metros cuadrados, con algunas islas privadas y sushi excepcional (y diferente) figura en el Top 100 de los mejores restaurantes de Barcelona en la plataforma de reservas TheFork y obtiene una puntuación de 9,4 sobre 10 entre sus usuarios. Los platos exquisitos, la atención, las recomendaciones de los camareros (siempre aciertan), la decoración (es un sitio muy chic)... son lo mejor.
EL XALENT DE MONTJUÏC | Precio medio: 45 euros.
Dirección: Avinguda Miramar, 31, 08038, Barcelona.
Hay muchas razones por las que hay que visitar este restaurante romántico y chic. Entre ellas, su terraza panorámica (sí, las terrazas son nuestra debilidad y, para algunos, esta tiene una de las mejores vistas de Barcelona) y un salón giratorio con ventanales inmensos. Todo ello con una ubicación en lo alto de la montaña. Seguimos: su especialidad es la cocina mediterránea y catalana, y no te puedes perder el tartar de atún, el pulpo y las croquetas (¡exquisitas!).
ROOFTOP OHLA BARCELONA | Precio medio: 45 euros.
Dirección: Via Laietana, 49, 08003, Barcelona.
Todavía quedan días de sol y buen tiempo para disfrutar de nuestros rooftops favoritos. Ya te contamos algunos que nos apasionaban en Madrid. En Barcelona, el rooftop Ohla Barcelona es perfecto no solo para tomar una copa o un cóctel (como los Moscow Mule a los que canta Bad Bunny) frente a la piscina y mientras se ve el atardecer, sinotambién para degustar una cena. Las vistas son espectaculares, hay mucho ambiente, música ligera... ¡sabe a verano!!
AZUL ROOFTOP BARCELONETA | Precio medio: 50 euros
Dirección: Pg. de Joan de Borbó, 101 - Planta 8, 08039 Barcelona.
Seguimos con los rooftops con mejores vistas, ambiente y sabor a verano. El Azul Rooftop Barceloneta es un imprescindible; de hecho, fue galardonado en 2024 en los TheFork Awards por ser la mejor "nueva apertura " del año. El lugar es muy bonito y sus vistas al mar son espectaculares, algo que destacan muchos de los clientes que han pasado por sus mesas. A estos también les gusta el capítulo musical (suele haber cantantes en directo o sesiones de DJ). Su comida mediterránea, elaborada por el chef Romain Fornell, cuenta con tartar de atún y patatas bravas exquisitos.
TERRAZA LA DOLCE VITAE | Precio Medio: 45 euros.
Dirección: Pg. de Gràcia, 68, Barcelona.
La terraza del lujoso hotel Majestic es otro de nuestros rincones favoritos por su terraza con piscina, un palco con vistas de casi toda la ciudad (se ve la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Torre Agbar...) y que cuenta con tapas gourmet y platos riquísimos, que sorprenden.
El jamón ibérico con pan de tomate frotado, las ostras, los bocaditos de solomillos o los panqueques de salmón con caviar y crema agria son un 'must'. También nos encanta la música, con mucha 'vibra'.
