Los 10 platos de España que todo el mundo debería probar para decir que conoce su gastronomía: desde el arroz cocinado sobre sarmientos hasta el guiso de mar que enamoró a Ferran Adrià

La gastronomía española es una de las mejores situadas en todos los rankings del mundo. Platos que nosotros llevamos comiendo desde que somos pequeños son algo desconocido para algunos países. Ahora bien, si alguien quisiera conocer la cocina española en su plenitud, ¿qué platos le recomendarías?

Uno de los mejores platos de la gastronomía española / Istock / Daniel Megias

Aunque todos son una maravilla, nosotros te traemos los más representativos de nuestra cultura gastronómica. Son los que le diríamos a alguien que probase si quisiera poder decir que conocer la gastronomía española. Hay de todo tipo, desde guisos marinos hasta un arroz que se cocina sobre sarmientos. Eso sí, todos tienen algo en común: y es lo deliciosos que están.

Adriana Fernández

Una cultura muy variada

España cuenta con una cultura muy variada, y la gastronómica no es una excepción. Es más, es una parte muy importante de ella. Por eso, para que cualquier persona pueda conocerla debe probar estos 10 platos. Son las estrellas de la cocina española y enamorarán a todo el que tenga la suerte de degustarlos.

Croquetas

Este manjar rebozado en pan rallado y huevo es uno de los platos más típicos de España. Con una base hecha de bechamel, se le pueden añadir una gran cantidad de rellenos como setas, bacalao, pollo o boletus. Sin embargo, las más populares y tradicionales y, desde nuestro punto de vista, las más ricas, son las de jamón ibérico.

Croquetas / Istock / Cristina Canton

Zarajos

Típicos de la gastronomía conquense, son tripas de cordero lechal, limpiadas y marinadas enrolladas alrededor de 2 palos de sarmiento. Se caracterizan por ser crujientes por fuera y tiernos por dentro, y se pueden cocinar al horno, fritos o a la plancha. Como recomendación, tómalos con limón y vino.

Tortilla de patatas

Este clásico es uno de los más deliciosos de la lista y, además, solo necesita dos ingredientes principales: patatas y huevos. Eso sí, trae dos de los debates más famosos de la gastronomía española: ¿Poco hecha o muy hecha? ¿Con cebolla o sin ella? Si nos preguntas a nosotros, está impresionante de cualquier forma.

Gazpacho andaluz

Esta sopa fría es uno de los platos más refrescantes de nuestra gastronomía, perfecto para estos meses de calor. Habitualmente se hace con tomates maduros, pepino, pimiento verde, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez y pan duro, triturando todo hasta conseguir que tenga una textura suave.

Gazpacho andaluz / Istock / Miguel Perfectti

Pulpo a la gallega

Pese a ser un plato bastante sencillo, es uno de los más saciantes. Es uno de los platos más emblemáticos de la cocina gallega y lleva, evidentemente, pulpo, acompañado de otros ingredientes como patatas, aceite de oliva virgen extra, sal gorda y pimentón de la vera, lo que le da el color rojizo que le caracteriza.

Arroz al sarmiento

Con una técnica tradicional con origen en Alicante, este plato se hace cocinando el arroz a fuego vivo utilizando sarmientos como combustible. De esta manera el arroz queda suelto y seco y logra tener un sabor ahumado muy delicioso. Para cocinarlo se utilizan ingredientes similares a los de una paella tradicional como conejo o caracoles.

Bacalao al Pil-Pil

Es uno de los platos estrella de la cocina vasca y consiste en varios lomos de bacalao confitados a baja temperatura en aceite de oliva, ajo y guindilla. La parte que más destaca de él es su salsa amarillenta y espesa, que surge por la emulsión natural del aceite con la gelatina que libera el pescado.

Bacalao al Pil-Pil / Istock / angelsimon

Suquet de peix

Este guiso marinero tradicional de la Comunidad Valenciana y Cataluña fue creado por los pescadores para aprovechar el pescado que no comercializaban en el mercado. Lleva pescado de roca, fumet de pescado (hecho con las sobras) y otros ingredientes como tomate o ajo. Pese a su origen humilde, ha enamorado a chefs de gran reputación como Ferran Adrià, que lo cocinó cuando comenzaba su carrera culinaria.

Fabada asturiana

Este plato de cuchara se hace con fabes (una variedad de alubia blanca grande y mantecosa) y compango como chorizo, morcilla ahumada, lacón y tocino. Cuenta con un sabor intenso y, como consejo, sabe mejor si se sirve de un día para otro.

Fabada asturiana / Istock / Jimenezar

Churros con chocolate

Por supuesto, no podemos cerrar esta lista sin uno de los desayunos más tradicionales y populares de la gastronomía española. Los churros, crujientes por fuera y suaves por dentro, vienen acompañados de una taza de chocolate caliente en la que untarlos. Sin duda, es un manjar para los amantes del dulce.