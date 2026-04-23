Los 10 platos de España que todo el mundo debería probar para decir que conoce su gastronomía: desde el arroz cocinado sobre sarmientos hasta el guiso de mar que enamoró a Ferran Adrià
Son los representantes de la cocina española y cualquiera que desee conocerla al completo debería probarlos.
La gastronomía española es una de las mejores situadas en todos los rankings del mundo. Platos que nosotros llevamos comiendo desde que somos pequeños son algo desconocido para algunos países. Ahora bien, si alguien quisiera conocer la cocina española en su plenitud, ¿qué platos le recomendarías?
Aunque todos son una maravilla, nosotros te traemos los más representativos de nuestra cultura gastronómica. Son los que le diríamos a alguien que probase si quisiera poder decir que conocer la gastronomía española. Hay de todo tipo, desde guisos marinos hasta un arroz que se cocina sobre sarmientos. Eso sí, todos tienen algo en común: y es lo deliciosos que están.
Una cultura muy variada
España cuenta con una cultura muy variada, y la gastronómica no es una excepción. Es más, es una parte muy importante de ella. Por eso, para que cualquier persona pueda conocerla debe probar estos 10 platos. Son las estrellas de la cocina española y enamorarán a todo el que tenga la suerte de degustarlos.
Croquetas
Este manjar rebozado en pan rallado y huevo es uno de los platos más típicos de España. Con una base hecha de bechamel, se le pueden añadir una gran cantidad de rellenos como setas, bacalao, pollo o boletus. Sin embargo, las más populares y tradicionales y, desde nuestro punto de vista, las más ricas, son las de jamón ibérico.
Zarajos
Típicos de la gastronomía conquense, son tripas de cordero lechal, limpiadas y marinadas enrolladas alrededor de 2 palos de sarmiento. Se caracterizan por ser crujientes por fuera y tiernos por dentro, y se pueden cocinar al horno, fritos o a la plancha. Como recomendación, tómalos con limón y vino.
Tortilla de patatas
Este clásico es uno de los más deliciosos de la lista y, además, solo necesita dos ingredientes principales: patatas y huevos. Eso sí, trae dos de los debates más famosos de la gastronomía española: ¿Poco hecha o muy hecha? ¿Con cebolla o sin ella? Si nos preguntas a nosotros, está impresionante de cualquier forma.
Gazpacho andaluz
Esta sopa fría es uno de los platos más refrescantes de nuestra gastronomía, perfecto para estos meses de calor. Habitualmente se hace con tomates maduros, pepino, pimiento verde, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez y pan duro, triturando todo hasta conseguir que tenga una textura suave.
Pulpo a la gallega
Pese a ser un plato bastante sencillo, es uno de los más saciantes. Es uno de los platos más emblemáticos de la cocina gallega y lleva, evidentemente, pulpo, acompañado de otros ingredientes como patatas, aceite de oliva virgen extra, sal gorda y pimentón de la vera, lo que le da el color rojizo que le caracteriza.
Arroz al sarmiento
Con una técnica tradicional con origen en Alicante, este plato se hace cocinando el arroz a fuego vivo utilizando sarmientos como combustible. De esta manera el arroz queda suelto y seco y logra tener un sabor ahumado muy delicioso. Para cocinarlo se utilizan ingredientes similares a los de una paella tradicional como conejo o caracoles.
Bacalao al Pil-Pil
Es uno de los platos estrella de la cocina vasca y consiste en varios lomos de bacalao confitados a baja temperatura en aceite de oliva, ajo y guindilla. La parte que más destaca de él es su salsa amarillenta y espesa, que surge por la emulsión natural del aceite con la gelatina que libera el pescado.
Suquet de peix
Este guiso marinero tradicional de la Comunidad Valenciana y Cataluña fue creado por los pescadores para aprovechar el pescado que no comercializaban en el mercado. Lleva pescado de roca, fumet de pescado (hecho con las sobras) y otros ingredientes como tomate o ajo. Pese a su origen humilde, ha enamorado a chefs de gran reputación como Ferran Adrià, que lo cocinó cuando comenzaba su carrera culinaria.
Fabada asturiana
Este plato de cuchara se hace con fabes (una variedad de alubia blanca grande y mantecosa) y compango como chorizo, morcilla ahumada, lacón y tocino. Cuenta con un sabor intenso y, como consejo, sabe mejor si se sirve de un día para otro.
Churros con chocolate
Por supuesto, no podemos cerrar esta lista sin uno de los desayunos más tradicionales y populares de la gastronomía española. Los churros, crujientes por fuera y suaves por dentro, vienen acompañados de una taza de chocolate caliente en la que untarlos. Sin duda, es un manjar para los amantes del dulce.
- Lo dice Jesús Calleja (61 años): hay un rincón en la montaña de León que es el 'Himalaya español', con cumbres de caliza, bosques de hayas milenarios y una fauna única
- La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco, un café único y vuelos directos diarios desde España
- El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 40 euros: tiene vagones de la Belle Époque, vistas al mayor lago de agua dulce de Europa Occidental y un horario especial
- Este sendero costero de 10 kilómetros es la envidia del Mediterráneo: recorre una Reserva de la Biosfera entre calas de color turquesa, torres de vigilancia pirata y chiringuitos de lujo donde comer los mejores arroces del mundo
- La ciudad donde mejor se come de Castilla-La Mancha es una joya medieval intacta: tiene un aperitivo histórico y es conocida por ser un despliegue de estilos románico, barroco, gótico y renacentista
- El primer parque nacional de España es el destino ideal para los amantes del senderismo: ubicado en un entorno natural único del norte de la península, tiene más de un siglo de historia
- La ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: con uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, un canal lleno de casas de colores y una filosofía única
- Esta ruta de 9 kilómetros es el balcón más espectacular del Atlántico: recorre un parque nacional de islas vírgenes con playas de arena blanca y tiene restos de una posible ocupación romana