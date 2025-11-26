Los 10 mejores jamones ibéricos de España, ordenados por precio: los recomienda la OCU y puedes comprarlos en tus supermercados habituales

Producto estrella durante las Navidades, estos son los jamones que no pueden faltar en tu mesa durante estas fiestas.

Los mejores jamones ibéricos para que disfrutes de unas excelentes comidas esta Navidad
Los mejores jamones ibéricos para que disfrutes de unas excelentes comidas esta Navidad / Istock / ojos de hojalata

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y, seguramente, muchos de vosotros ya estáis haciendo las compras necesarias para esos días, ya se trate de regalos como de comida, pues ambos son prácticamente igual de importantes.

El cerdo de raza ibérica está considerado un artículo de alta cocina

Pieza fundamental de la gastronomía española, el jamón ibérico es uno de los protagonistas más indiscutibles de la Navidad, estando presente en la gran mayoría de mesas. Pero elegir cuál comprar siempre es una decisión difícil, pues los hay que no son aptos para todos los bolsillos.

Adriana Fernández

Para ayudaros a tomar esta decisión, aquí va una selección de aquellos que la OCU considera los mejores jamones ibéricos envasados que hay en España.

Auchan

Este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica, con una puntuación de calidad de 84 sobre 100, tiene un precio de referencia de 42,30€/kg. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado Alcampo, envasado en packs de 100 gramos.

Realvalle

Disponible en los supermercados Lidl, este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica viene en envases de 100 gramos. Sin gluten ni lactosa, tiene una puntuación de calidad de 88 sobre 100, su precio de referencia es de 46,90€/kg.

El jamón ibérico tiene un rango de precios muy amplio, perfecto para cualquier bolsillo

Loncheados Ibéricos Villar

Envasado en packs de 50 gramos (sin gluten), su puntuación de calidad es de 87 sobre 100, y el precio de referencia son 57,80€/kg.

Mafresa

Con una puntuación de calidad de 83 sobre 100, este camón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica tiene un precio de referencia de 59,00€/kg. Está disponible en los supermercados, en envases de 80 gramos.

Sánchez Alcaraz

Envasado en packs de 200 gramos, este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica no contiene ni lactosa ni gluten. Disponible en supermercados como Dia o Alcampo, su precio de referencia es de 67,00€/kg, y su puntuación de calidad es de 89 sobre 100.

La mejor opción para disfrutar del jamón ibérico es cuando está cortado a mano

La Charcutería de Mercadona

Disponible en los supermercados de la cadena Mercadona, este Jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica tiene una puntuación de calidad de 84 sobre 100. Con envases de 100 gramos (sin gluten), su precio de referencia es de 65,00€/kg.

Sierra Leales

Ya con un precio más elevado, este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica tiene un precio de referencia de 112,93€/kg. Disponible en envases de 150 gramos (sin gluten ni lactosa), tiene una puntuación de calidad de 88 sobre 100.

El Corte Inglés

En envases dobles de 50 gramos cada uno, este jamón de Bellota Ibérico 50% Raza Ibérica cuenta con una puntuación de calidad de 85 sobre 100, y su precio de referencia es de 149,90€/kg.

Estas Navidades, no puede faltar un buen jamón ibérico en tu mesa

Cuyar Jabugo

Este jamón de Bellota Ibérico 50% Raza Ibérica tiene un precio de referencia de 187,06€/kg. En envases de 85 gramos y sin gluten, tiene una puntuación de calidad de 91 sobre 100.

Club del Gourmet

Perteneciente a la marca de El Corte Inglés, este jamón de Bellota 100% ibérico cuenta con una puntuación de 85 sobre 100. Con un precio de referencia de 208,75€/kg, está disponible en envases de 80 gramos.

