Los 10 mejores jamones ibéricos de España, ordenados por precio: los recomienda la OCU y puedes comprarlos en tus supermercados habituales
Producto estrella durante las Navidades, estos son los jamones que no pueden faltar en tu mesa durante estas fiestas.
Las Navidades están a la vuelta de la esquina y, seguramente, muchos de vosotros ya estáis haciendo las compras necesarias para esos días, ya se trate de regalos como de comida, pues ambos son prácticamente igual de importantes.
Pieza fundamental de la gastronomía española, el jamón ibérico es uno de los protagonistas más indiscutibles de la Navidad, estando presente en la gran mayoría de mesas. Pero elegir cuál comprar siempre es una decisión difícil, pues los hay que no son aptos para todos los bolsillos.
Para ayudaros a tomar esta decisión, aquí va una selección de aquellos que la OCU considera los mejores jamones ibéricos envasados que hay en España.
Auchan
Este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica, con una puntuación de calidad de 84 sobre 100, tiene un precio de referencia de 42,30€/kg. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado Alcampo, envasado en packs de 100 gramos.
Realvalle
Disponible en los supermercados Lidl, este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica viene en envases de 100 gramos. Sin gluten ni lactosa, tiene una puntuación de calidad de 88 sobre 100, su precio de referencia es de 46,90€/kg.
Loncheados Ibéricos Villar
Envasado en packs de 50 gramos (sin gluten), su puntuación de calidad es de 87 sobre 100, y el precio de referencia son 57,80€/kg.
Mafresa
Con una puntuación de calidad de 83 sobre 100, este camón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica tiene un precio de referencia de 59,00€/kg. Está disponible en los supermercados, en envases de 80 gramos.
Sánchez Alcaraz
Envasado en packs de 200 gramos, este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica no contiene ni lactosa ni gluten. Disponible en supermercados como Dia o Alcampo, su precio de referencia es de 67,00€/kg, y su puntuación de calidad es de 89 sobre 100.
La Charcutería de Mercadona
Disponible en los supermercados de la cadena Mercadona, este Jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica tiene una puntuación de calidad de 84 sobre 100. Con envases de 100 gramos (sin gluten), su precio de referencia es de 65,00€/kg.
Sierra Leales
Ya con un precio más elevado, este jamón de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica tiene un precio de referencia de 112,93€/kg. Disponible en envases de 150 gramos (sin gluten ni lactosa), tiene una puntuación de calidad de 88 sobre 100.
El Corte Inglés
En envases dobles de 50 gramos cada uno, este jamón de Bellota Ibérico 50% Raza Ibérica cuenta con una puntuación de calidad de 85 sobre 100, y su precio de referencia es de 149,90€/kg.
Cuyar Jabugo
Este jamón de Bellota Ibérico 50% Raza Ibérica tiene un precio de referencia de 187,06€/kg. En envases de 85 gramos y sin gluten, tiene una puntuación de calidad de 91 sobre 100.
Club del Gourmet
Perteneciente a la marca de El Corte Inglés, este jamón de Bellota 100% ibérico cuenta con una puntuación de 85 sobre 100. Con un precio de referencia de 208,75€/kg, está disponible en envases de 80 gramos.
