Las 10 calles donde mejor se come de España, según los grandes chefs del mundo: no son las más caras, sino lugares donde todavía sobreviven las recetas de toda la vida

Hablar de gastronomía en España es hacerlo de territorio, tradición y, sobre todo, de calles que se dejan reconocer por el olor de sus cocinas. Más allá de restaurantes con estrella o galardones gastro, hay arterias urbanas donde el sabor se respira en cada esquina, así sea en tapas o raciones XXL. Y es que en nuestro país tocamos a un bar por cada 175 habitantes por lo que no es de extrañar que algunas de las calles donde mejor en el mundo estén aquí.

Incluso 'The Times' se ha atrevido a reflejar en alguna que otra ocasión las mejores ciudades de España para comer. Por si tienes dudas o eres un foodie de manual, estas son algunas de las calles que, según muchos chefs y amantes de la alta cocina, concentran lo mejor del panorama gastronómico nacional... ¡Quédate hasta el final!

Adriana Fernández

Calle Laurel (Logroño, La Rioja)

Conocida como "la senda de los elefantes", esta calle de 200 metros concentra más de 80 bares y restaurantes especializados en pinchos específicos acompañados de vino de Rioja. Como era de esperar, aparece en la lista de The Times como un "microcosmos culinario donde el tapeo alcanza su máxima expresión". Esta calle cuenta con tapas de todos los estilos gastronómicos y promete transportarte a La Rioja más tradicional a través del sabor. Entre sus platos estrella, se encuentra el "Champi" del Bar Soriano: consiste en tres champiñones a la plancha con una gamba en el centro y una salsa secreta sobre una rebanada de pan.

Calle Ponzano (Madrid)

Se ha convertido en la zona de moda en la capital para el "ponzaning", ofreciendo desde tabernas clásicas hasta propuestas de alta cocina en formato pequeño. Desde hace unos años se ha convertido en un centro neurálgico para tomar cervezas: cerca de 50 establecimientos en un kilómetro de calle que ofrecen desde tascas a gastrobares o bocadillerías... ¡E incluso estrellas Michelin! Pero es la Tortilla con callos del Bar Restaurante Ponzano la combinación que consigue atraer la mirada de profesionales y aficionados gastro.

Calle San Nicolás (Pamplona, Navarra)

Considerada una de las calles con más bares del mundo, es el epicentro del tapeo en Pamplona, destacando por sus fritos y cocina de producto local: alberga veintiún bares en solo 190 metros, lo que da una media de un bar cada 9,04 metros. Es una arteria vital que conecta la Plaza del Castillo con la Plaza de San Nicolás, siendo un punto de encuentro constante tanto para pamploneses como para turistas. Entre sus platos más emblemáticos destaca el "Frito de huevo": es un huevo cocido bañado en bechamel y empanado que en locales como el Bar San Nicolás preparan con una técnica perfecta.

Calle 31 de Agosto (San Sebastián, Guipúzcoa)

Esta es la única calle de la Parte Vieja que sobrevivió al gran incendio de 1813. Es considerada una de las mejores calles de Europa para ir de pinchos según The New York Times. Es mítica por sus barras repletas de pinchos creativos y tradicionales, siendo una parada obligatoria en la ciudad. Y si no sabrías por dónde empezar, pide el Pinchos de Foie a la plancha en La Cuchara de San Telmo y, de postre, la mundialmente famosa Tarta de Queso de La Viña. ¡No te arrepentirás!

Calle Cava Baja (Madrid)

En pleno barrio de La Latina, esta calle de menos de 300 metros esconde una totalidad de 50 bares y restaurantes. Originalmente, para los amantes de la historia, cabe destacar que este era el foso que rodeaba la muralla cristiana de Madrid: se hizo especial porque allí se instalaron las posadas y mesones que acogían a los comerciantes que venían a vender productos en los mercados de la Cebada y San Miguel. Por si fuera poco, se encuentra Casa Lucio, el emblemático restaurante madrileño que ha atraido a figuras de Hollywood a probar sus huevos rotos.

Rúa do Franco (Santiago de Compostela, Galicia)

Ochenta restaurantes, tabernas y bares en solo 150 metros, un espectáculo gastronómico en el que si te despistas te pasas al siguiente local. Además, destaca por un aspecto medieval, que combinado con los peregrinos que pasan por ella, la convierten en un espacio que te transporta al más puro Santiago. Es ideal para probar pulpo a feira, empanada y mariscos gallegos. De hecho, casi cualquier local de esta calle te servirá una ración de gran calidad acompañada de "cachelos" (patatas cocidas).

Calle de la Herrería (Pontevedra)

Este pasadizo es el corazón social y medieval de la ciudad, uniendo la emblemática Plaza de la Herrería con el resto del casco histórico. Gastronómicamente, es el punto de partida del mejor tapeo de la "Boa Vila". Es muy popular en las Rías Baixas por su oferta de productos del mar y vinos albariños en un entorno histórico. Si no sabes qué plato está entre los favoritos, prueba la Empanada gallega artesana (especialmente la de xoubas o berberechos) junto con una tabla de Zamburiñas a la plancha... Para soñar despierto.

Passeig de Sant Joan (Barcelona)

Es una de las calles más en tendencia en la ciudad condal, destacando por sus locales de brunch, vermuterías y cocina internacional de calidad. Al ser una zona más moderna, lo típico aquí es disfrutar de un Brunch completo o un buen Vermut con conservas premium y patatas bravas de autor.

Calle Plocia (Cádiz)

Situada cerca del ayuntamiento, es un punto neurálgico para disfrutar del "pescaíto" frito y la gastronomía gaditana moderna. Si vas, debes probar los Chicharrones especiales (cortados muy finos con limón y sal) o un buen plato de Pescaíto frito variado. ¡Y que el encanto de sus calles hagan el resto!

Calle Navas (Granada)

Es considerada por locales y visitantes como la mejor calle para comer. Con apenas 200 metros de longitud, concentra una altísima densidad de bares y restaurantes de gran tradición, lo que la convierte en el epicentro del tapeo granadino. Si eres indeciso, los propios trabajadores de los locales te esperan en la puerta de su establecimiento para ofrecerte una experiencia totalmente guiada. Pero si tienes que pedir un solo plato para decidir su calidad, ese es el Habas con Jamón, un clásico de la cocina granadina que suele prepararse con jamón de Trevélez.

¿Has visitado ya alguna de estas vías gastro?