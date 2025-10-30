El menú de Nochevieja más lujoso y exclusivo de Madrid: será en el hotel que ha transformado el centro de Madrid en el epicentro de la clase
El comienzo de las Navidades lo marcan Mariah Carey entonando el ‘All I want for Christmas is you’ y el encendido de luces del Four Seasons Hotel Madrid que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre.
Cinco años después de su inauguración, el Four Seasons Hotel Madrid consolida su hegemonía como epicentro del lujo urbano en la capital. Y lo hace celebrando la Navidad con una exclusiva puesta en escena que combina elegancia, tradición y una gastronomía de altura. Su programa festivo para vivir una Navidad de ensueño sin salir del hotel convierte cada rincón del establecimiento de lujo en un escenario de ensueño. Pero es su gala de Nochevieja la que destaca con el menú más lujoso y exclusivo de la capital.
Desde el próximo 27 de noviembre, fecha del tradicional encendido de luces al más puro estilo Times Square, el hotel que antaño fue sede del Banco Español de Crédito se transforma en un refugio invernal que ofrece propuestas para todos los gustos; desde el ambiente más cosmopolita en ISA Restaurant & Cocktail Bar hasta el estilo alpino con mantas de lana, luces cálidas y vistas a los tejados de la ciudad desde la séptima planta del hotel de la mano del chef Dani García en Dani Brasserie.
El gran festín de Nochevieja
La propuesta más exclusiva y lujosa del hotel tiene lugar el 31 de diciembre. El salón Sol, joya arquitectónica del establecimiento, acogerá la Gala de Nochevieja. La velada arrancará a las 20:00 con un cóctel de bienvenida en el que destacan dos estaciones en vivo: una de jamón ibérico Reserva FISAN edición limitada y otra de cangrejo real con mantequilla cítrica. A partir de ahí, el espectáculo gastronómico se despliega en seis pases que harán enloquecer al comensal más exigente.
El menú comienza con una crema fría de guisante lágrima en texturas, piñones y burrata, maridada con Albillo Mayor Caballero Zifar 2024. Le sigue una gamba roja con estofado de moluscos y mantequilla noisette que se acompaña de Mandolás 2022 de Oremus, bodega perteneciente a Tempos Vega Sicilia. El lomo de pargo en su jugo con hinojo y caviar imperial se realza con un Viña Martin Escolma 2020 de Luis A. Rodríguez Vázquez, mientras que el wagyu japonés A5 con cebolla perla encurtida y trufa se eleva al cielo (apostando fuerte con ingredientes tan atrevidos como una remolacha en texturas) con un clásico 904 Gran Reserva Selección Especial 2015 de La Rioja Alta. El maridaje es, sencillamente, sobresaliente.
Para el tramo final antes de que acabe el año, el menú continúa con un sorbete de limón y verbena con gelée de mandarina y una mousse de mascarpone, castaña, cassis y helado de vainilla tostada, armonizado con PX 2002 de Toro Albalá. Tras los postres, llega el momento de tomar las doce uvas en el patio interior, puesto que las campanadas se proyectarán en la impresionante cascada vertical. Ya en el 2026 arrancará la barra libre, la recena y la música en vivo hasta las cuatro de la madrugada. El precio por persona es de 1.400 euros, mientras que el menú infantil asciende a 400 euros.
Comidas de empresa de alto nivel
Las navidades son mucho más que la cena de Nochevieja y desde Four Seasons Hotel Madrid han diseñado también unos menús para aquellos que deseen celebrar comidas y/o cenas de empresa en alguno de sus salones tanto en formato cóctel, con 10 tipos de canapés y bebidas (a partir de 85 €) o comidas/cenas con menú de 3 platos y bebidas (desde 126,50 €).
Entre el 27 de noviembre y el 6 de enero, ISA Restaurant & Cocktail Bar se viste de fiesta con menús especiales y música en directo. Además, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, ISA se convierte en un destino en sí mismo gracias a sus icónicos menús degustación ‘Viaje por Asia’, ‘Fukuya’ u ‘Oishü’, que reflejan la esencia creativa de su cocina y resultan tan sugerentes como sus nombres.
Dani Brasserie: una Navidad desde las alturas
Dani Brasserie, por su parte, convierte la séptima planta del Four Seasons Hotel Madrid en un refugio invernal con el sello de Dani García. Desde su Winter Terrace se puede disfrutar de las mejores vistas de la capital como si estuviéramos en las mejores estaciones de esquí para disfrutar de la nieve y el mejor après-ski.
Dani Brasserie presenta un menú degustación para Nochebuena, mientras que en Navidad ofrece servicio a la carta y visita de Papá Noel incluida. En Nochevieja, también elaborará un menú cerrado de alta gastronomía que incluirá, también, espectáculo y entretenimiento en vivo. Para Año Nuevo y Reyes, el brunch se convierte en uno de los imprescindibles de la capital, con estaciones gourmet, opciones a la carta y show cooking.
En definitiva, cinco años después de su apertura, el Four Seasons Hotel Madrid reafirma su papel como epicentro del lujo urbano con el menú de Nochevieja más lujoso y exclusivo de la capital. Sin duda, una de las mejores maneras de despedir el año en un lugar que nada tiene que envidiar a otros enclaves en los que se celebran las tradiciones más curiosas.
Síguele la pista
Lo último