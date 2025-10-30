El menú de Nochevieja más lujoso y exclusivo de Madrid: será en el hotel que ha transformado el centro de Madrid en el epicentro de la clase

Para el tramo final antes de que acabe el año, el menú continúa con un sorbete de limón y verbena con gelée de mandarina y una mousse de mascarpone, castaña, cassis y helado de vainilla tostada, armonizado con PX 2002 de Toro Albalá. Tras los postres, llega el momento de tomar las doce uvas en el patio interior, puesto que las campanadas se proyectarán en la impresionante cascada vertical. Ya en el 2026 arrancará la barra libre, la recena y la música en vivo hasta las cuatro de la madrugada. El precio por persona es de 1.400 euros, mientras que el menú infantil asciende a 400 euros.