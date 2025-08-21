Fiestas del Ofrecimiento: una tradición viva entre corderas, devoción y fiesta popular en un Pueblo Mágico de España

En sus primeros tiempos, la fiesta se celebraba en septiembre, el domingo siguiente al día 8, y se abría con un novenario de rezos y cantos a la Virgen. Los mayordomos de la Virgen (encargados de custodiar y sufragar sus gastos durante el año) llevaban el peso de la organización, desde las Candelas hasta el Corpus, culminando en este Ofrecimiento. Fue en los años 70 cuando la celebración se trasladó a agosto, acercándose al final del verano, lo que la hizo aún más popular.