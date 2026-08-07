La fiesta del pulpo y el eclipse del siglo caen en la misma semana y a una hora de distancia: la escapada gallega perfecta del 9 al 12 de agosto

Hay semanas en las que Galicia parece haberse puesto de acuerdo consigo misma. Esta es una de ellas. El domingo 9 de agosto O Carballiño celebra la 64ª Festa do Pulpo, una romería que lleva sirviendo raciones desde 1962 y que este año dedica su edición a Lanzarote. Cuatro días más tarde, el miércoles 12, la sombra de la Luna cruzará Galicia de punta a punta y convertirá a la comunidad en el primer territorio de España desde el que se verá un eclipse total de Sol en más de un siglo. Dos citas que, a priori, no tienen nada que ver, pero que esta semana comparten algo muy concreto: quien vaya a O Carballiño el domingo puede estar viendo la totalidad del eclipse el miércoles sin moverse apenas una hora en coche.

Iglesia de Vera Cruz en la ciudad de O Carballiño / Istock

Conviene aclarar esto desde ya, porque es el eje de todo el plan: O Carballiño está en el interior de Ourense, y desde allí el eclipse del 12 de agosto se verá parcial, no total. El Sol no llegará a taparse del todo y no habrá ningún instante en el que se puedan retirar las gafas de protección. Para ver la totalidad hay que moverse hasta la franja que cruza Lugo, y el punto más cómodo para hacerlo desde la villa pulpeira es Monforte de Lemos, a menos de una hora por carretera. No hace falta organizar dos viajes distintos: con cuatro días de margen, la fiesta y el eclipse encajan en una sola escapada.

Adriana Fernández

Domingo 9, O Carballiño: pulpo, tradición y Lanzarote como protagonista

El día grande arranca temprano y sin prisa. A las once de la mañana la música ya suena por las calles del centro, entre puestos de artesanía, tabernas improvisadas y las pulpeiras trabajando sin descanso junto a sus calderas. Es la estampa de siempre, la que lleva repitiéndose desde que en 1962 se celebró la primera edición, aunque el origen del vínculo entre O Carballiño y el pulpo es mucho más antiguo y tiene poco de casualidad gastronómica. En el siglo XVII el monasterio de Oseira tenía el priorato de Marín, en Pontevedra, y los vecinos de la zona pagaban parte de sus derechos de foro con pulpo, entre otros productos del mar. El pulpo seco aguantaba bien el viaje hasta el interior, y fueron los propios frailes quienes empezaron a comercializarlo en la parroquia de Santa María de Arcos, ya en tierras de O Carballiño. De ahí viene, sin exagerar, que una villa sin mar se haya convertido en referencia mundial del pulpo á feira.

Pulpeiros do carballiño cortando pulpo / Istock

Esta 64ª edición tiene, además, un invitado inusual: Lanzarote. La isla fue elegida por los lazos históricos que unen ambos territorios —O Carballiño fue durante décadas tierra de emigración hacia Canarias— y su presencia se nota en el cartel, obra de la artista carballiñesa Ari Quintas, que funde en una misma imagen la caldera tradicional del pulpo con el volcán lanzaroteño. El sábado 8 de agosto la Casa Consistorial acoge la recepción oficial de las delegaciones invitadas, con representantes de Lanzarote, del municipio portugués de Alijó, de Mogán y de la localidad italiana de Noventa Padovana, y por la tarde la Praza Maior se llena para la Festa das Camisetas. Manuel Dacal, concelleiro de Turismo, resumía el vínculo entre ambos territorios señalando que tanto Lanzarote como O Carballiño "reivindican a calidade da cociña atlántica".

En esta feria se sirven más de 40.000 kilos de pulpo. / Istock

El domingo, la jornada se reparte entre la animación musical por las calles durante toda la mañana, las actuaciones de música tradicional en el Parque Municipal hasta media tarde, la Festa da Xuventude y, ya de noche, el concierto de la Orquesta Chanel a las nueve en la Praza Maior. Se sirven cada año más de 40.000 kilos de pulpo á feira, acompañado del imprescindible pan de Cea y regado con vino do Ribeiro, elaborado por medio centenar de pulpeiras y pulpeiros. Y quien llegue el martes anterior puede presenciar algo que ya es tradición dentro de la tradición: desde 2010, O Carballiño intenta batir su propio récord Guinness de la tapa de pulpo más grande del mundo. La última marca homologada, de 2022, fue de 515 kilos servidos en poco más de diez minutos; este año el reto se ha fijado más alto, con un plato pensado para superar los 600 kilos.

Lunes y martes, entre medias: Ribeiro, Ribeira Sacra y rumbo a la totalidad

Entre el domingo de la fiesta y el miércoles del eclipse quedan dos días que conviene aprovechar, y O Carballiño está, para eso, bien situado. El entorno inmediato es la comarca del Ribeiro, con sus viñedos en bancales y sus bodegas pequeñas abiertas casi todo el verano, ideal para una jornada tranquila de recuperación tras el domingo grande. El lunes puede dedicarse a moverse sin prisa por esa zona, y el martes conviene ya orientarlo hacia el destino del día siguiente.

Monforte de Lemos, Lugo / Istock

La recomendación es clara: Monforte de Lemos como base para el eclipse. La distancia real desde O Carballiño es de apenas 40 kilómetros, un trayecto de poco menos de una hora por carretera, muy inferior al que exigiría moverse hasta otros puntos de la franja de totalidad. Llegar hasta O Barco de Valdeorras, por ejemplo, supone más del doble de tiempo al volante, y desplazarse a Lugo capital tampoco compensa frente a la cercanía de Monforte. Además, la ruta hacia allí atraviesa la Ribeira Sacra, así que el trayecto del martes puede convertirse en una excusa perfecta para parar en algún mirador sobre los cañones del Sil antes de instalarse en Monforte para la noche del eclipse.

Miércoles 12, el eclipse: horarios, dónde colocarse y todo lo que hay que saber

El miércoles es el día para el que se ha estado preparando media Galicia. La franja de totalidad cruza la comunidad de oeste a este al final de la tarde y afecta a 143 municipios gallegos. Los horarios de referencia son los mismos en casi toda la comunidad: la fase parcial arranca en torno a las 19:30, el momento de mayor oscuridad se produce alrededor de las 20:28-20:30, y el eclipse termina hacia las 21:22, poco antes de la puesta de sol.

Lugo es una de las mejores ciudades de Galicia para ver el eclipse. / Istock / JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

Lugo es, con diferencia, la provincia mejor situada: 66 de sus 67 municipios entran en la franja de totalidad, todos salvo Carballedo. En Monforte de Lemos, la totalidad durará 39 segundos, con el Sol a apenas 11 grados sobre el horizonte oeste hacia las 20:29, lo que exige buscar un punto realmente despejado en esa dirección, sin edificios ni montes que corten la vista. En la capital lucense la oscuridad total se prolongará algo más, cerca de un minuto y 24 segundos, mientras que la zona más privilegiada de toda Galicia está en la costa: Ribadeo y Burela rondarán el minuto y 49 segundos de totalidad, la duración más larga de la comunidad. Ourense capital, en cambio, se queda fuera de la franja: el Sol no llegará a cubrirse por completo y no habrá en ningún momento un instante seguro para quitarse las gafas. La totalidad, dentro de la provincia ourensana, solo se alcanza en el sector oriental, hacia Valdeorras. Fuera de la franja quedan también localidades muy conocidas de la Costa da Morte, como Camariñas, Fisterra, Muxía o Corcubión, donde el fenómeno se verá únicamente parcial.

Catedral de Lugo en el centro del casco antiguo / Istock

Para organizar la observación, la Xunta ha identificado, de momento, 85 puntos oficiales repartidos por las cuatro provincias —33 en A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y 6 en Ourense—, aunque la cifra podría ampliarse en los próximos días. Existe también un listado, todavía provisional, de 29 zonas de exclusión donde el acceso quedará restringido por motivos de seguridad y de conservación del entorno: 8 en A Coruña, 17 en Lugo, 1 en Ourense y 3 en Pontevedra. Conviene consultar ambos listados antes de decidir dónde plantarse, porque algunos enclaves muy fotogénicos —el entorno de la Torre de Hércules, entre ellos— están precisamente entre los restringidos.

Lo esencial para no arruinar el momento:

Solo valen gafas con filtro solar homologado bajo la norma EN ISO 12312-2 . Nada de gafas de sol normales, radiografías, cristales ahumados o el móvil sin filtro: el daño en la retina no duele, pero es permanente.

. Nada de gafas de sol normales, radiografías, cristales ahumados o el móvil sin filtro: el daño en la retina no duele, pero es permanente. Las gafas solo se pueden retirar dentro de la franja de totalidad, y únicamente durante los segundos exactos de oscuridad total. En O Carballiño y en toda la mitad sur de Galicia no existe ningún momento en el que sea seguro hacerlo.

y únicamente durante los segundos exactos de oscuridad total. En O Carballiño y en toda la mitad sur de Galicia no existe ningún momento en el que sea seguro hacerlo. Hace falta horizonte oeste despejado. El Sol estará muy bajo, así que un monte, un edificio o incluso una hilera de árboles pueden arruinar la vista.

El Sol estará muy bajo, así que un monte, un edificio o incluso una hilera de árboles pueden arruinar la vista. Conviene llegar con bastante margen: se espera una afluencia muy alta en los puntos habilitados, con problemas previsibles de aparcamiento y de tráfico en las carreteras de acceso a la franja de totalidad.

Cuatro días, un solo viaje

Domingo de pulpo, dos días de calma entre el Ribeiro y la Ribeira Sacra, y miércoles de cielo oscurecido a las ocho y media de la tarde: pocas veces cuatro días de agosto encajan tan bien entre sí. O Carballiño abre la semana con la caldera humeante y la Praza Maior llena; Monforte de Lemos la cierra con medio minuto en el que, si el cielo acompaña, el Sol desaparecerá del todo sobre la Ribeira Sacra. Entre una cosa y otra, solo una hora de carretera.