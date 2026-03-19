El festival marítimo al que debes ir, al menos, una vez en la vida: es Patrimonio de la Humanidad y se celebra en la Región de Occitania
Descubrimos este magnífico festival de tradiciones marítimas, que este año celebra su IX edición.
Desde que los primeros humanos se hicieron a la mar, hace ya más de diez mil años, la vida marítima ha formado una parte integral de nuestras vidas; y es que desde la aparición de las primeras embarcaciones, el hombre ha conseguido entrar en comunión con las aguas de los cinco océanos que cubren gran parte del planeta.
Celebrar esta simbiosis, y todos los aspectos y oficios relacionados con el mar, es el principal objetivo de uno de los festivales más especiales y únicos que se celebran en todo el mundo; un festival que, desde el año 2010, supone uno de los eventos más importantes de la región de Occitania, el objetivo principal del cual es compartir el patrimonio marítimo del país. De hecho, tal es la importancia de esta bienal que, en 2018, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El hombre y el mar
Al sur del precioso departamento de Hérault, separando las vastas aguas del Mediterráneo de la laguna de Thau -la más extensa y profunda de las lagunas de la región, que conforma un verdadero mar interior-, la ciudad de Sète celebra, desde hace dieciséis años, el festival de Escale à Sète, el cual se ha celebrado de manera constante cada dos años (excepto en 2020, cuando la VIII edición se tuvo que suspender a causa de la pandemia). Se trata de el festival de tradiciones marítimas del Mediterráneo por excelencia, en el cual se ven representados una veintena de países de alrededor del mundo, entre los que se encuentra España, en el que se pone en valor el patrimonio marítimo de cada uno de ellos.
Este año, el festival tendrá lugar del 31 de marzo al 6 de abril; una semana entera de actividades, exposiciones, demostraciones y competiciones, donde se espera que lleguen a pasar hasta medio millón de visitantes, cifra que se mantiene desde 2022. Esta edición, además, Escale à Sète acogerá más de 120 barcos de trabajo, entre los que se encuentran grandes veleros internacionales, barcas de remo tradicionales, barcos militares, de salvamento, e incluso réplicas históricas.
Una edición muy especial
Aparte de las muchas actividades de las que los asistentes al festival podrán disfrutar, destaca la celebración de los 400 años de la creación de la Marina francesa. Para celebrar este hito, la Marina instalará el Pueblo de los 400 años de la Marina, en los que acogerá barcos y veleros-escuela para visitar, un centro de información y tienda de la Marina nacional, y actuaciones de la Bagad Lann Bihoué, la banda de gaitas bretona de la Marina.
Junto al Pueblo de la Marina, repartidos por los diferentes muelles del puerto habrá otros pueblos, en los que disfrutar de talleres dedicados a la transmisión de conocimientos marítimos, exposiciones de arte marítimo, degustación de recetas típicas procedentes de la pesca y de los excelentes vinos de la región, charlas sobre la navegación con vela latina, o competiciones tradicionales de remo. Destaca también la presencia de grandes veleros procedentes de diferentes países, entre los que se encuentran barcos como el Etoile, Nave Italia, Sudarshini, Nao Victoria, o el último barco buey del Mediterráneo Espérance son algunos de los muchos que participarán en esta edición.
Una novedad de la edición de este año es que, este fin de semana, del 20 al 22 de marzo, tendrá lugar la primera edición de Escale à La Spezia, el nuevo gran encuentro del patrimonio marítimo en Italia, nacido de la cooperación internacional entre tres ciudades mediterráneas: La Spezia, Sète y Castellón de la Plana, la cual colabora con el festival desde hace casi diez años.
Para celebrar esta unión de ciudades, el festival propone una travesía de calibre histórico; la Vía Mediterránea será, sobre todo, la oportunidad de descubrir la herencia marítima de estos tres países, y vivir una experiencia única a bordo de barcos legendarios. Esta travesía dará comienzo este viernes 20 de marzo en La Spazia, tendrá su segunda escala en Sète entre el 31 de marzo y el 6 de abril, y terminará en Castellón de la Plana entre el 8 y el 13 de abril.
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