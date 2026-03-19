El festival marítimo al que debes ir, al menos, una vez en la vida: es Patrimonio de la Humanidad y se celebra en la Región de Occitania

Al sur del precioso departamento de Hérault, separando las vastas aguas del Mediterráneo de la laguna de Thau -la más extensa y profunda de las lagunas de la región, que conforma un verdadero mar interior-, la ciudad de Sète celebra, desde hace dieciséis años, el festival de Escale à Sète, el cual se ha celebrado de manera constante cada dos años (excepto en 2020, cuando la VIII edición se tuvo que suspender a causa de la pandemia). Se trata de el festival de tradiciones marítimas del Mediterráneo por excelencia, en el cual se ven representados una veintena de países de alrededor del mundo, entre los que se encuentra España, en el que se pone en valor el patrimonio marítimo de cada uno de ellos.