La feria medieval que celebra la leyenda de uno de los santos más importantes de Cataluña: un viaje al siglo XIV gracias a recreaciones históricas y actividades para toda la familia

La celebración gira en torno a la figura de San Jorge (Sant Jordi en Cataluña), patrón del territorio y protagonista de una de las leyendas más arraigadas en la cultura catalana. La tradición cuenta que fue en Montblanc donde el caballero venció al dragón que atemorizaba a la villa y salvó a la princesa. De la sangre del monstruo brotó una rosa roja, símbolo, junto a los libros, de esta fecha.