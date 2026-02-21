La feria medieval que celebra la leyenda de uno de los santos más importantes de Cataluña: un viaje al siglo XIV gracias a recreaciones históricas y actividades para toda la familia
Recreaciones históricas, mercado artesanal y la escenificación del combate contra el dragón convierten la escapada en uno de los planes estrella de primavera para disfrutar en familia.
Cada mes de abril, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi (23 de abril), Montblanc se convierte en uno de los destinos más singulares de Cataluña. Durante varios días, su casco histórico acoge la Setmana Medieval de Sant Jordi, una de las recreaciones históricas más consolidadas del calendario catalán, que cada año atrae a decenas de miles de visitantes. Este 2026 se celebra la 39ª edición entre el 17 y el 26 de abril.
Más que una feria medieval, es la transformación completa del pueblo. El recinto amurallado del siglo XIV, uno de los mejor conservados de la provincia de Tarragona, se convierte en un escenario vivo y sus calles se decoran con estandartes, los vecinos se visten con trajes de época, y hay mercados artesanales y representaciones teatrales que convierten la visita en una experiencia inmersiva.
La celebración gira en torno a la figura de San Jorge (Sant Jordi en Cataluña), patrón del territorio y protagonista de una de las leyendas más arraigadas en la cultura catalana. La tradición cuenta que fue en Montblanc donde el caballero venció al dragón que atemorizaba a la villa y salvó a la princesa. De la sangre del monstruo brotó una rosa roja, símbolo, junto a los libros, de esta fecha.
Un escenario medieval auténtico
Montblanc conserva más de kilómetro y medio de muralla, torres defensivas y un trazado urbano medieval que facilita la ambientación de esta festividad.
Durante la celebración, el casco antiguo se divide en espacios temáticos: hay un mercado artesanal con productos gastronómicos y piezas de cerámica o cuero; campamentos medievales que muestran cómo vivían soldados y artesanos; exhibiciones de cetrería y demostraciones de antiguos oficios. También hay talleres infantiles y desfiles que recorren las plazas y calles principales.
El momento más esperado es la representación teatral de la leyenda de Sant Jordi, con actores y música en directo. La aparición del dragón y el combate final se han convertido en uno de los actos centrales del programa. Este año se escenificará la noche del día 26 y, aunque la entrada general es gratuita, para ver esta representación es necesario adquirir un pase.
Un plan de primavera para disfrutar en familia
La Setmana Medieval se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la primavera catalana. Su cercanía a ciudades como Tarragona, Lleida o Barcelona (a poco más de una hora en coche desde esta) la convierte en la escapada de fin de semana perfecta.
Si estás pensando asistir, conviene que tengas en cuenta que los días centrales suelen ser los de más afluencia de público. Por ello, es recomendable reservar alojamiento con antelación y llegar a primera hora de la mañana para ir con tranquilidad.
Un evento que transforma Montblanc durante varios días
Durante los días que dura la celebración, el casco antiguo se peatonaliza y concentra la mayor parte de la programación cultural, lo que facilita recorrerlo a pie.
El ambiente cambia según la franja horaria. Por la mañana predominan las actividades familiares y los talleres infantiles; al mediodía, el mercado y la oferta gastronómica; y al anochecer llegan los espectáculos y las representaciones vinculadas a la leyenda de Sant Jordi.
Para quienes visitan Montblanc por primera vez, la feria es también una oportunidad para conocer la iglesia gótica de Santa María la Mayor, la plaza Mayor o las propias murallas. Puedes también añadir a la visita una excursión en familia a las Montañas de Prades.
