La feria gastronómica ideal para este fin de semana es gratis y tiene tapas a 2,50 euros: conciertos, talleres y más de 60 puestos para conocer la cocina de Toledo

Nadie te va a pedir que reserves. No hay entrada, no hay turnos y no hay una hora a la que tengas que estar: llegas, das una vuelta y te quedas donde algo te dé hambre. Lo único que conviene llevar pensado es un orden, porque este fin de semana hay más platos de los que caben en un estómago y, con el calor que va a hacer, ir a lo loco pasa factura.

Lo raro es que una provincia entera cabe en un paseo. Sus cuatro comarcas, cada una con su rincón, se han puesto en fila para que no tengas que ir pueblo a pueblo a buscar lo suyo. Es la primera edición y, según la Diputación, la primera feria de turismo gastronómico que hay en la provincia. La han montado en el parque que hace de entrada a la ciudad vieja y que reabrió en junio, después de más de un año de obras y más de tres millones de euros de reforma. Se llama Sabor Toledo y se celebra en el parque de La Vega.

Adriana Fernández

Tapas para chuparse los dedos

Los precios son de 2,50, 4 o 5,50 euros. Ese es el abanico de las tapas de la zona de hostelería. Son 28 tapas de identidad toledana hechas por 12 establecimientos. Una de cada precio son 12 euros, y con eso ya te haces una idea de lo que se cocina aquí.

Iván Cerdeño presentando Sabor Toledo / Sabor Toledo

Mi consejo es empezar por lo que en tu barrio no vas a encontrar, que ahí es donde está la gracia de la feria, que tiene tapas tan exquisitas como estas:

Saam de panceta de matanza con kétchup de asadillo manchego

Albondiga quijotesca de caza

Profiterol de perdiz escabechada con berenjena asada y jugo de perdiz a la toledana

Focaccia de cordero con crema de almendras y aguacate

Tallarines de sepia con tartar de tomate y trufa

Bomba de carcamusas toledanas con toques asiáticos

Taco de ciervo de los Montes de Toledo con emulsión de ajo, cebolla crujiente y tuétano

Ensalada de pistacho escabechado y queso manchego

Ajo verde de pistacho con tomate encurtido o en conserva y anchoa

Miguelito de pistacho sobre crema inglesa y granillo crujiente

Dúo de croquetas de ciervo guisado con steak tartar y de cecina de wagyu con velo y cremoso de queso de Madridejos

Brioche de jabalí con setas y pepinillo encurtido

Taco de ciervo con mole y mayonesa de lima

Milhojas de hojaldre de mantequilla con crema de miel tostada y frutos rojos

Cazuelita de minutejos de cerdo duroc con garbanzos suaves de La Sagra

Canelones de carrillera al moscatel con crema de patata trufada

Crujiente de patata con hojaldre relleno de rabo de toro, crema de manzana y foie

Taco de ciervo de los Montes de Toledo con emulsión de ajo, crujiente de cebolla y tuétano

Si solo vas a probar cuatro, yo comería estas: La albóndiga quijotesca de faisán con pelotillas de bodas de Camacho de El Labriego (Miguel Esteban), a 2,50. El brioche de jabalí con setas y pepinillo encurtido del Hostal Concepción (La Mata), también a 2,50. El taco de ciervo de los Montes de Toledo con emulsión de ajo, cebolla crujiente y tuétano, de Zinco Zentido (Talavera), a 5,50. Y para cerrar, la torrija de Alfileritos 24, la de las violetas, por 2,50. Son 13 euros en total y comes de verdad.

Cocina en vivo

Todas las sesiones son hasta completar aforo, así que la regla es una sola: llegar con diez o quince minutos de margen. Vas a ver cocinar a restaurantes de toda la provincia, seis sesiones cada día entre showcookings y catas, y a oír de dónde sale cada ingrediente y cómo se trabaja. Los dos nombres con estrella Michelin del cartel, Iván Cerdeño (dos, en el Cigarral del Ángel) y Carlos Maldonado (una, en Raíces, en Talavera de la Reina), pasan por los fogones de la feria.

Sábado:

12:30, Hierbabuena (Esther López): bollito chino relleno de carcamusas con crema de queso de corteza lavada.

14:00, Los Jardines de Palacio (Villacañas): crema de pistacho, tomate escabechado, queso manchego y arenque ahumado.

17:30, Delokos.

19:00, Cuchara de Palo (Toledo): brandada de perdiz en escabeche con ajo negro y aceituna.

20:30, Hostal Concepción (La Mata): tataki de ciervo con mahonesa de ají amarillo y crema de boniato.

Domingo:

12:30, Ákera (Sonseca), con Javier Chozas: trilogía de carnes silvestres.

14:00, La Zafra (Mora): bomba de carcamusas toledanas con toques asiáticos.

17:00, Tara (Toledo), con Pedro López: sopas de ajo con brioche frito, picada de chorizo, virutas de jamón, huevo de codorniz y mahonesa de pimentón.

18:30, Palencia de Lara (Toledo), con Tomás Palencia: ensalada de ciervo escabechado con vinagreta de mango y brotes tiernos.

Iván Cerdeño con su tapa para Sabor Toledo. / Sabor Toledo

Música y ambiente

A las 21:30 del sábado, en el escenario principal, junto a la Puerta de Bisagra, empieza El Penúltimo Tributo, un homenaje a El Último de la Fila y Manolo García. El domingo, a las 13:30, toca Guateque Club Band, con éxitos del pop-rock de los 60 a los 90.

Antes, la tarde es de DJ en la zona chill out, con coctelería: el sábado, Bita DJ de 18:00 a 20:30; el domingo, Bil DJ y Samu Sobrino DJ de 17:30 a 23:00.

Por el recinto andan Don Quijote y Sancho, y hay teatro y animación de pueblos de la provincia con funciones de media hora en el Templete Central: las Calderonianas de Yepes el sábado; el Festival Celestina, de La Puebla de Montalbán, y Delirio Teatro, de Esquivias, el domingo. Entre tapa y tapa, La Sobremesa de Sabor Toledo, un podcast en directo con Gloria Santoro, se graba el sábado de 16:00 a 17:30 y el domingo de 15:30 a 17:00. Hay también una zona de descanso con cafetería, desde donde se ve la ciudad.

Cuándo ir y cómo organizarse

Dan 36 grados de máxima el sábado y 32 el domingo, según la predicción de AEMET para Toledo de este sábado, con cielo poco nuboso, sin lluvia y sin avisos. El índice ultravioleta es 6, que es alto. Lleva gorra, agua y protector solar, y ten en cuenta que las horas de más sol, de 12:00 a 18:00, son las peores para andar por un recinto al aire libre. Hay zona de descanso con cafetería, y ahí puedes parar a respirar un rato.

Los horarios: de 11:00 a 23:00. El domingo se abre igual a las 11:00, pero los productores cierran a las 18:00, la zona gastronómica a las 21:00 y el chill out a las 23:00. La entrada es gratuita.