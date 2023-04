Manual para novatos de la Feria de Abril de Sevilla

El mejor consejo que te podemos dar es que lleves encima un plano de la feria. El recinto ferial abarca más de un millón de metros cuadrados, divididos en 24 manzanas y donde a veces la cobertura no funciona tan bien como debería por la alta afluencia de personas. Por este motivo, es importante que lleves descargado algún plano en tu teléfono, para que sepas ubicarte en cada momento. Aunque esto no debe preocuparte en exceso porque la orientación en la feria es muy sencilla, pues cada calle recibe un nombre y apellido y las casetas están numeradas. Recuerda también que muchas casetas son privadas y solo podrás acceder a ellas con invitación, pero no te preocupes, porque hay otras públicas de libre acceso.