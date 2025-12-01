El viaje en tren más bonito que puedes hacer esta Navidad: atraviesa los Alpes de noche rumbo a los mercadillos navideños más impresionantes del mundo
Vive una experiencia única abordo de este tren lleno de magia.
Aunque sigue habiendo familias que celebran las fiestas de manera tradicional -todos reunidos alrededor de la mesa para disfrutar de una buena comida casera e intercambiar regalos-, cada vez hay más gente que busca nuevas maneras de pasar estos días tan especiales.
Hay quienes optan por pasar las Navidades lejos de casa, descubriendo destinos llenos de encanto y sorpresas, o los que deciden adaptar las costumbres más tradicionales a los tiempos modernos.
Este año ha aparecido una nueva opción para celebrar unas Navidades un poco diferentes: un tren nocturno que viaja desde Italia hasta Alemania, atravesando los Alpes en una experiencia mágica.
No es el Polar Express, pero se le parece
La compañía FS Treni Turistici Italiani ha relanzado para este diciembre el trayecto Mercatini di Natale de su Espresso Monaco, un viaje que parte de la ciudad de Roma hacia Múnich, donde descubrir los mercados navideños más bonitos del mundo.
Con salidas desde Roma Termini los días 5 y 12 de diciembre, y regreso desde Múnich los días 7 y 14, el Espresso Monaco es una alternativa de turismo sostenible perfecta para disfrutar de la Navidad, con un trayecto que atraviesa ciudades como Verona, Bolzano, Vipiteno, Innsbruck hasta llegar a Múnich.
Desde su partida, el tren se transforma en un hotel en movimiento, con un ambiente cómodo y elegante donde uno puede relajarse, socializar, o simplemente maravillarse con unas vistas que parecen sacadas de una postal. Las decoraciones navideñas, con música y villancicos sonando de fondo, crean el ambiente ideal para una cena en el coche-restaurante, donde además de un menú especial para las fechas (elaborado a base de platos típicos de la gastronomía italiana), los pasajeros pueden pasarlo en grande bailando y cantando.
A lo largo de su trayecto, el Espresso Monaco va haciendo diferentes paradas, brindando así la oportunidad de explorar tanto las ciudades como sus mercados navideños. Además, cuenta con la ventaja de que uno puede elegir en qué estaciones donde hace parada subirse o bajarse.
Para aquellos pasajeros que se suben abordo del tren en ciudades como Véneto o Trentino, el tren dispone de unos asientos donde regocijarse con las vistas y conocer al resto de pasajeros. Similar a este espacio, para cuando cae la noche hay unos asientos de lo más cómodos que sirven como alternativa ideal y más económica para los que hacen el trayecto nocturno.
Además, en caso de que el trayecto elegido sea el de Roma-Múnich (que tiene una duración aproximada de 15 horas), el tren dispone de distintos tipos de alojamiento para pasar la noche cómodamente: cabinas individuales o dobles para un descanso íntimo y con un servicio dedicado, y cabinas de literas de 4 o 6 ideales para familias o grupos pequeños, y con la posibilidad de reservar para uso exclusivo.
El objetivo de FS Treni Turistici Italiani no es tan sólo el de ofrecer una experiencia turística cómoda y refinada, donde el trayecto en sí es una parte integral del viaje; sino que también busca fomentar un turismo más sostenible y relajado, proponiendo una alternativa factible a los vuelos de corta distancia para intentar reducir la huella de carbono a la vez que exploramos el mundo.
Precios y tarifas
Los billetes están disponibles en la web de la compañía, pero date prisa, porque la demanda es alta y vuelan. Dependiendo de la categoría elegida (cabina privada, literas o asientos) los precios van variando. Por ejemplo, en caso de subirse en Roma y bajarse en Múnich, el billete para los asientos ronda los 95€ por persona, mientras que las cabinas superan los 110€.
El precio también varia dependiendo del trayecto escogido: el trayecto entre Trento e Innsbruck, por ejemplo, tiene un precio mínimo de 56€, similar al trayecto entre Verona y Múnich.
Pero lo que sí comparten todas las opciones es la oportunidad de pasar unas Navidades llenas de magia acompañado de aquellos a los que más queremos, todo mientras atravesamos algunos de los paisajes con más encanto del continente.
