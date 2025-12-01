El viaje en tren más bonito que puedes hacer esta Navidad: atraviesa los Alpes de noche rumbo a los mercadillos navideños más impresionantes del mundo

Desde su partida, el tren se transforma en un hotel en movimiento, con un ambiente cómodo y elegante donde uno puede relajarse, socializar, o simplemente maravillarse con unas vistas que parecen sacadas de una postal. Las decoraciones navideñas, con música y villancicos sonando de fondo, crean el ambiente ideal para una cena en el coche-restaurante, donde además de un menú especial para las fechas (elaborado a base de platos típicos de la gastronomía italiana), los pasajeros pueden pasarlo en grande bailando y cantando.