Luces, cámara...y ¡magia! Así será la nueva era de Disneyland París en 2025

World Premiere Plaza se convertirá en un centro de entretenimiento, con teatros que presentarán espectáculos como Mickey and the Magician y TOGETHER: a Pixar Musical Adventure. Este espacio será un punto de encuentro para los amantes del cine y la animación, ofreciendo una experiencia inmersiva desde el primer paso. Y es que cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer una vivencia auténtica. Además, gracias a las proyecciones de última generación, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos visuales recreando la emoción de un estreno en la vida real. La impresionante entrada, World Premiere contará con diversas áreas de entretenimiento que enriquecerán la visita de los huéspedes así como una amplia variedad de opciones de restauración en un elegante vestíbulo de cine, donde los visitantes podrán disfrutar de una amplia gama de desayunos temáticos y comidas variadas: desde pizzas hasta hamburguesas, habrá algo para todos los gustos. Como en el cuento de Pinocho, una varita mágica ha dado una serie de vueltas para convertir en realidad lo que antes era un decorado. ¿Cartón piedra? Nada más lejos de la realidad…